Podjetje Herbalife Nutrition – zavezanost kakovosti

Foto: Herbalife

Foto: Herbalife

Klinične študije

Herbalife Nutrition na večjih univerzah podpira klinične raziskave in tako zagotavlja znanstveno podporo za svoje izdelke v državah po vsem svetu.



Makrohranila, ki so sestavine naših izdelkov, kot sta aloja in čaj, pridobivamo iz izbranih kmetijskih regij z vsega sveta. Sodelujemo tudi z najboljšimi dobavitelji virov makrohranil na svetu in smo največji kupec izolata sojinih beljakovin v Združenih državah Amerike. V proizvodnih obratih, ki so v lasti podjetja, in v partnerskih proizvodnih obratih po vsem svetu te sestavine pretvarjamo v izdelke, ki vsebujejo ravno pravšnjo mešanico beljakovin, vlaknin in drugih poglavitnih hranilnih snovi.Uporabljamo najboljše sestavine in sodelujemo z najbolj cenjenimi dobavitelji, od katerih kupujemo čaj, alojo, sojo in mikrohranila za naše izdelke. Izvleček zelenega čaja za naše izdelke proizvajamo v svojem obratu za rastlinske izvlečke na Kitajskem.Stranke podjetja Herbalife Nutrition lahko zaupajo, da so sestavine, navedene na nalepki, dejansko tudi v izdelku, saj vlagamo v najnovejše strokovno znanje, tehnologijo in zmogljivosti.Naši laboratoriji imajo certifikat ISO 17025, kakovost naših izdelkov v ZDA preverja ugledna organizacija NSF International, laboratorij LGC našo linijo izdelkov H24 v regiji EMEA v okviru svetovno priznanega programa Informed-Sport testira na prepovedane snovi, naš napredni program za poprodajno spremljanje izdelkov sledi kakovosti izdelkov do konca roka uporabnosti.Več kot 300 znanstvenikov, ki kakovost, varnost in odličnost izdelkov postavljajo na prvo mesto, zagotavlja, da so izdelki dobri za vas.Svetovalni odbor za prehrano podjetja Herbalife Nutrition je sestavljen iz več kot 25 vodilnih strokovnjakov na svetu ter člane Herbalife Nutrition izobražuje in usposablja o načelih Herbalifove svetovne filozofije na področju prehrane in izdelkih. To stalno usposabljanje pripomore k podpiranju in izobraževanju članov o znanstvenih dognanjih, na katerih temeljijo naši izdelki, in poglavitnih prehranskih konceptih.Inštitut si prizadeva za odličnost v prehrani. Njegovo poslanstvo je spodbujati in podpirati raziskave in izobraževanje o povezavi med zdravjem, uravnoteženo prehrano ter zdravim in aktivnim življenjem. Uredniški odbor Inštituta sestavljajo vodilni strokovnjaki s področja prehrane z vsega sveta, ki proučujejo klinične študije in članke o prehrani ter na podlagi svojega znanja pišejo strokovne prispevke.