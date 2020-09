FOTO:Pravilo, da je vso zelenjavo bolje jesti surovo, je zmotno

V zadnjih dneh poletja zlasti tisti najbolj marljivi obdelovalci vrtov doživljajo malodane stisko, kako vso to zelenjavo, vir zdravja, pospraviti, da ne bo šla v nič oziroma jo bo mogoče uživati tudi takrat, ko bo vrt počival. Predvsem pa se sprašujejo, kakšen postopek shranjevanja izbrati, da se bodo kar najbolj ohranile koristne snovi, ki jih vsebuje sveža rastlinska hrana.Zelenjava je izjemno pomembna kot vir vitaminov in mineralov, hkrati pa je skupaj s sadjem najboljši vir antioksidantov in drugih za zdravje koristnih snovi. Velja pravilo, da jo je najbolje uživati svežo in čim manj predelano, nikakor pa ne smemo tega ...