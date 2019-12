Pripravite se na smučanje s Špelo Pretnar

10 vaj, ki vas bodo pripravile na smučanje sklece

deska (plank)

trebušnjaki

most

skok s kolebnico

plezalec (mountain climber)

sonožni poskoki vstran

zibanje kolen v smukaškem položaju (v vse smeri; izmenično dvigovanje stopal, ki jih za nekaj trenutkov zadržimo v zraku)

počep (tudi na eni nogi ali s poskokom)

izpadni korak naprej in vstran

Spletna telovadnica je namenjena vsem, ki želite narediti nekaj dobrega zase ter brez stroškov skrbeti za svoje počutje in zdravje in doseči svoje vadbene cilje.

Veliko Slovencev se med pozno jesenjo in zgodnjo pomladjo poda na domača in tuja smučišča, bodisi na dnevni izlet bodisi na družinske počitnice ali nekajdnevni oddih s prijatelji.Zaporedje gibov, zavoji in prenašanje teže z ene strani telesa na drugo pridejo sami od sebe, pa vendar smučanje poleg obvladovanja tehnike zahteva še mnogo več: zelo dobro gibljivost, ravnotežje, moč in vzdržljivost. Premalo se zavedamo, da jih lahko dosežemo le z redno, ciljno usmerjeno vadbo , ki bo omogočila oziroma izboljšala dolgotrajno izvajanje ponavljajočih se gibov ter zmanjšala možnosti za poškodbe.Za smučanje velja, da je kot šprint, zato potrebujemo eksplozivnost in kondicijo. Razumljivo je, da bo priprava na sezono pri začetnikih trajala dlje kot pri tistih, ki se s športom redno ukvarjajo. Še posebej če redno izvajajo tako kardio vadbo kot vaje za moč s poudarkom na mišičnih skupinah, ki so pri smučanju najbolj obremenjene: trup (trebuh in hrbet), noge in zadnjica, ki pa jim je treba pred začetkom sezone nameniti dodatno pozornost. pripravo na smučarsko sezono ne odlašajte do zadnjega trenutka, izvajajte jo vsaj nekaj tednov, začetniki še nekoliko dlje. Izvajajte jo redno 15–20 minut na dan. Od tri- do petkrat na teden se posvetite treningu vzdržljivosti z aktivnostmi, ki vam bodo povišale srčni utrip ter ob katerih se boste spotili. Sem spadajo hitra hoja, hoja v hrib, kolesarjenje, plavanje, tek, aerobika … Mišice trenirajte od dva- do trikrat na teden ter pri tem pazite, da vaje pravilno izvajate. Tako po vadbi kot po smučanju pa ne pozabite na raztezanje, ki bo iz vaših mišic iztisnilo mlečno kislino. Mišice raztegnite do bolečine in zadržite 10–12 sekund.Prednost teh vaj je, da jih lahko izvajate kar v zavetju svojega doma. Zanje namreč ne potrebujete nikakršne opreme, le napravo z dostopom do interneta, ki vam bo omogočila vstop v spletno telovadnico, kjer boste sledili navodilom izkušenih trenerjev. Najboljši nasvet vam bo dal nekdo, ki mu je smučanje blizu.V VzajemniniVaruh zdravja tako lahko najdete brezplačne vadbe za pripravo na smučanje, ki jih vodita ena najboljših slovenskih smučark Špela Pretnar ter priznani trener Jan Kovačič. Do posnetkov, ki si jih lahko ogledate tudi za nazaj, imate po registraciji v sistem neomejen dostop; spremljate lahko tudi vadbe v živo. Poleg Špelinih in Janovih videov z vajami za pripravo na smučanje oziroma zimske športe so v spletni telovadnici na voljo tudi splošna vadba, joga, pilates in aerobika.