Revolucionaren izdelek, ki osvaja Slovenijo

Leče TopVue One+

Zakaj med vsemi dnevnimi lečami izbrati ravno TopVue One+

Najboljše razmerje med ceno in kakovostjo FOTO: Moje-lece.si

Kje in kako do kontaktnih leč TopVue One+

Zaradi industrijske revolucije človeštvo vse hitreje prihaja do novih izumov, a le redkokateri človeku resnično olajša življenje, in to brez kakršnih koli stranskih učinkov. Se vam že sanja, o katerem izumu govorimo? Verjeli ali ne, govor je o kontaktnih lečah.Tako kot po vsem svetu tudi v Sloveniji iz leta v leto raste število uporabnikov kontaktnih leč, a med vsemi proizvajalci, med katerimi najdemo tudi gigante, kot so Carl Zeiss, Johnson&Johnson ipd., najbolj izstopajo kontaktne leče TopVue One+, ki so v Sloveniji na voljo ekskluzivno pri spletnem trgovcu moje-lece.si TopVue One+ so leče priznanega proizvajalca TopVue . Spadajo v skupino dnevnih leč, kar pomeni, da par leč uporabljamo en dan, naslednji dan pa uporabimo nov, svež par. Leče TopVue One+ so tako na voljo v različnih pakiranjih ( 5 leč 90 leč in 180 leč ).Dnevne leče so z vsakim dnem bolj priljubljene, predvsem zaradi svojih izjemnih lastnosti in pozitivnega učinka na zdravje. Ker vsak dan uporabimo nov par leč, nam to omogoča, da vsak dan uporabljamo optimalno sveže in čiste leče, s tem pa praktično izničimo možnost za nabiranje beljakovinskih depozitov.1. Najnovejša generacija kontaktnih lečLeče TopVue One+ se lahko pohvalijo z asferično obliko, kar pomeni, da se bodo idealno prilegale vašemu očesu, kar vam zagotavlja jasen in oster vid v celotnem vidnem polju, obenem pa bo asferična oblika poskrbela, da se bodo solze bolj naravno porazdelile po površini vašega očesa. Pri uporabi leč, ki nimajo asferične oblike, velikokrat pride do popačenja ob robu, pri lečah TopVue One+ pa vam za to ne bo treba skrbeti.2. Neprimerljivo udobjeLeče TopVue One+ se lahko pohvalijo s kar 53-% vsebnostjo vode. To je optimalna vrednost, ki nam omogoča, da jih med nošenjem praktično ne občutimo, ko pa to vsebnost vode združimo z asferično obliko, dobimo najbolj udobne kontaktne leče na trgu. Obenem imajo leče TopVue One+ izjemno visoko prepustnost kisika, kar vašim očem omogoča nepretrgan in optimalen pretok zraka. Ko boste enkrat preizkusili leče TopVue One+ , bodo postale vaše najljubše daleč naokrog. Tako kot je svež zrak pomemben dejavnik pri ohranjanju dobrega zdravja, je dostop do svežega zraka ključnega pomena za vaše oči.3. Najboljše razmerje med ceno in kakovostjoGlede na to, da govorimo o kontaktnih lečah najnovejše generacije, so leče TopVue One+ cenovno izjemno dostopne. Pakiranje s 30 lečami je tako na voljo že za neverjetnih 17,99 EUR, kar jih uvršča med najbolj ugodne dnevne leče na trgu.Vodilni pri proizvajalcu leč TopVue delajo vse, kar je v njihovi moči, da so njihove leče cenovno čim bolj ugodne, saj je eden od njihovih glavnih ciljev ta, da bi slehernemu uporabniku omogočili kakovostne kontaktne leče po čim bolj ugodni ceni.Leče TopVue One+ lahko ekskluzivno kupite le v spletni trgovini moje-lece.si , ki je uradni uvoznik leč TopVue za Slovenijo.