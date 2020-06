Se splača kupiti električno zobno ščetko? Prednosti in slabosti

Vrste zobnih ščetk – katera je boljša, električna ali ročna

Primerjava električnih soničnih zobnih ščetk in zobnih ščetk z okroglim nastavkom

Sonična zobna ščetka je zelo podobna tradicionalnim ročnim ščetkam – je podolgovate oblike in uporablja ravne gibe.

Zakaj kupiti električno zobno ščetko? Prednosti in slabosti.

Prednosti in slabosti Foto: Oral-B

Koliko stane električna zobna ščetka?

Električna zobna ščetka. Strošek? Foto: Oral-B

sonične modele (npr. Oral-B Pulsonic Slim)

modele z majhnim okroglim nastavkom (priporočamo npr. model Oral-B Genius 10000N)

Katero električno zobno ščetko naj izberem? Na kaj je treba biti pozoren?

Ali električna zobna ščetka resnično pobeli zobe?

poganja baterija, ki je vgrajena v ročaj, nastavek ščetke pa je treba zamenjati vsake tri mesece.po drugi strani predstavlja osnovno vrsto ščetke, ki jo vsi dobro poznamo. Ima plastičen ročaj in glavo, ki je ni mogoče zamenjati. Takšen model ne zahteva električnega napajanja, in če jo hočemo zamenjati, jo preprosto zavržemo v enem kosu.Na podlagi kliničnih testiranj lahko rečemo, da oscilacijsko-rotacijske električne zobne ščetke bolje poskrbijo za zdravje naše ustne votline in zob kot običajne ročne zobne ščetke. Če izberemo oscilacijsko-rotacijsko-pulzacijski model (3D-tehnologija), lahko odstranimo celo do 100 odstotkov več zobnih oblog kot z uporabo ročne zobne ščetke. Majhen, okrogel nastavek električne zobne ščetke, ki je videti kot eden izmed nastavkov vašega zobozdravnika, omogoča gibanje, kakršnega človeška roka ne zmore, in tako zagotavlja boljše čiščenje kot ročna zobna ščetka.Še več, številni modeli električnih zobnih ščetk, kot je, imajo vgrajen 2-minutni merilnik časa, s katerim zlahka upoštevate čas ščetkanja, kakršnega priporočajo zobozdravniki.Z navadno zobno ščetko si pogosto umivamo zobe premalo časa, poleg tega pa ne uporabljamo pravilne tehnike. Po daljšem času zagotovo opazimo negativne vplive takšne tehnike ščetkanja zob – nezadostno očiščene zobe ali kopičenje zobnih oblog.To se ne bo zgodilo, če boste uporabljali model zobne ščetke z baterijskim pogonom. Najboljše električne zobne ščetke nas vsakih 30 sekund obvestijo, da je čas za premik na naslednje območje ustne votline. Tako med ščetkanjem ne spregledamo nobene zobne površine.Na trgu električnih zobnih ščetk pa ne najdemo samo ščetk z okroglim nastavkom, temveč tudi sonične modele. V čem se razlikujejo? Prva stvar, ki jo takoj opazimo, je oblika nastavka z vlakni, ki ščetkajo naše zobe.Električna zobna ščetka z okroglim nastavkom pa je po drugi strani videti kot profesionalni zobozdravniški pripomoček. Površine zob ščetka tako, da se prilagodi njihovi obliki, s čimer omogoča nežno in učinkovito ščetkanje.Sonična ščetka se priporoča vsem, ki imajo nežne in občutljive dlesni. Je bistveno bolj učinkovita od ročnih modelov, vendar pa se ne more primerjati z električnimi zobnimi ščetkami, opremljenimi z okroglimi nastavki.Najboljši modeli odstranijo celo do 100 odstotkov več zobnih oblog kot običajne ročne zobne ščetke. Ustna votlina tako ostane dlje časa čista in dah svež. Učinkoviteje odstranjene zobne obloge pripomorejo k zdravju dlesni in obzobnih tkiv. Dodatna prednost je večje število gibov kot pri navadnih zobnih ščetkah. Najboljši modeli zagotavljajo 48.800 gibov na minuto, medtem ko z ročno zobno ščetko naredimo od 300 do 600 gibov na minuto.3D-tehnologija je najbolj priporočljiva, saj ponuja 10.500 oscilacijsko-rotacijskih gibov na minuto in 48.000 pulzacij na minuto. Pri uporabi takšne zobne ščetke nam ni treba skrbeti glede zapletene tehnike pravilnega ščetkanja zob kot pri ročnih ali soničnih ščetkah. Vse, kar moramo storiti, je, da nastavek zobne ščetke nežno pritisnemo ob površino zoba in se čez 2–3 sekunde pomaknemo na naslednjo.Ne pozabimo pa tudi na priročno baterijo. Najnaprednejše litij-ionske baterije lahko z enim polnjenjem delujejo do 14 dni. Dvominutni merilnik časa, ki pulzira vsakih 30 sekund, s čimer nas opozori, da moramo začeti ščetkati naslednji predel ustne votline, poskrbi za dovolj dolgo umivanje zob ter poenoti ščetkanje vseh zobnih ploskev.Veliko ljudi skrbi, da lahko električna zobna ščetka poškoduje sklenino. Vendar so napredni modeli ščetk opremljeni z ustreznimi senzorji pritiska, ki uporabnika opozorijo, kadar uporabi premočan pritisk na zobe ali dlesni.Mnogi napačno predvidevajo, da je nakup električne zobne ščetke ogromen strošek. Cenejši modeli električnih zobnih ščetk lahko stanejo že od 20–40 EUR. Seveda velja, da so tehnološko naprednejše zobne ščetke dražje.Morda se na prvi pogled zdi, da je to veliko denarja. Žal pa pogosto ne upoštevamo koristi, ki nam jih lahko takšna zobna ščetka prinese. Pravilno umiti zobje in dlesni nam pomagajo, da ohranimo ustno votlino zdravo, kar se pozneje lahko pokaže s tem, da je potrebnih manj zobozdravstvenih posegov ali odstranjevanja zobnih oblog. Natančno odstranjevanje zobnih oblog je izjemno zahtevno, zato je pri uporabi običajne ročne zobne ščetke to glavni vzrok za številne bolezni (zobno gnilobo, vnetje dlesni in obzobnih tkiv, halitoza). Bolje je torej preprečiti bolezni ustne votline in investirati v boljšo tehnologijo ščetkanja, kot pa pozneje porabiti celo premoženje za zdravljenje.Izberete lahko:Vendar ne pozabite, da je cena posameznega modela zobne ščetke odvisna od funkcij in opremljenosti. Zavedati se morate, da so sonični modeli večinoma dražji in manj učinkoviti kot modeli, opremljeni s 3D-tehnologijo, torej oscilacijsko-rotacijsko-pulzacijskim gibanjem.Pri izbiri električne zobne ščetke moramo upoštevati več pomembnih dejavnikov.1. Za začetek se prepričajte, da izbrani model deluje s 3D-tehnologijo, torej ponuja oscilacijsko-rotacijsko-pulzacijske gibe. Zobne ščetke z 2D-tehnologijo nudijo samo oscilacijsko-rotacijsko gibanje. Nastavek 2D-ščetke se premika z desne proti levi v območju 45 stopinj. 3D-modeli zagotavljajo oscilacijsko-rotacijske gibe vlaken, poleg tega pa še pulzacije (gibanje naprej in nazaj).2. Naslednji pomemben dejavnik je. Na trgu obstaja veliko različnih velikosti zobnih ščetk in nastavkov z različnimi položaji vlaken. Ne smemo pozabiti, da se mora nastavek ščetke vedno prilegati modelu zobne ščetke. Majhni nastavki so priporočljivi za ljudi, ki potrebujejo učinkovito ščetkanje težko dostopnih mest (s temi nastavki je npr. lažje očistiti površine za kočniki), in otroke. Večji nastavki se priporočajo osebam z večjo ustno votlino ali tistim, za katere je ščetkanje s to vrsto nastavka preprosto bolj priročno. Različne možnosti nastavkov električnih zobnih ščetk izpolnjujejo različne potrebe uporabnikov. Izbiramo lahko tudi med nastavki, ki imajo vlakna v različnih položajih, nameščena so lahko na primer pod pravim kotom, kar pomaga seči globoko v medzobne prostore, ali pa so zasnovana s ciljem, da zlahka očistijo prostor med zobmi in ortodontskim aparatom. Če so vaši zobje ali dlesni občutljivi, morate poiskati nastavek z ultra mehkimi vlakni, če pa želite doseči naravno bele zobe, izberite nastavek za beljenje, najbolje takšnega, ki je opremljen z rešitvami po navdihu zobozdravniških pripomočkov (npr. Oral-B 3D White).3. Električne zobne ščetke imajo celo vrsto priročnih lastnosti, ki vsakodnevno umivanje zob naredijo prijetno in preprosto. Nadzor moči pritiskanja (senzor pritiska), ki pomaga zaščititi zobe in dlesni pred premočnim ščetkanjem, se je izkazal za zelo uporabnega.4. Pomembno je preveriti, ali je vaš izbrani model opremljen tudi z merilnikom časa, ki vam pomaga, da zobe umivate dovolj dolgo. Zobozdravniki priporočajo umivanje zob vsaj dvakrat dnevno po dve minuti.5. Dobra zobna ščetka je opremljena z različnimi načini čiščenja (npr. nežnim načinom ali načinom za beljenje) in nedrsljivim ročajem. Tehnologija zaznavanja položaja je lahko priročna, saj vam omogoča nadzor v realnem času nad predelom ustne votline, ki ga trenutno čistite. Tako ne izpustite nobenega zoba! Poleg tega pa lahko tako izboljšate svoje navade pri umivanju zob.Ko govorimo o beljenju zob, imajo mnogi v mislih snežno bel nasmeh filmskih zvezd. Žal le redki vedo, da je ta učinek mogoče doseči le z zobozdravniškimi postopki, torej s strokovnim beljenjem, nanosom lusk ali prevlek na naravne zobe.Ali je mogoče, da nam pomaga zgolj zobna ščetka? Odgovor je da! Te naprave z zob temeljito očistijo zunanjo obarvanost npr. zaradi kave, vina, cigaret in hrane, ki povzročajo madeže na zobeh.Če pa vam to ne zadostuje, morate obiskati svojega zobozdravnika. Poleg tega bodo z rezultatom zadovoljni tudi tisti, ki želijo ohranjati učinek beljenja, izvedenega v zobni ordinaciji, ali imajo naravno svetlo barvo zob.