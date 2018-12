Smučanje: Počilo je v kolenu! Kaj pa zdaj?

Doc. dr. Mohsen Hussein, dr. med., spec. ortopedije, Center za ortopedijo in športne poškodbe Artros. Foto: Artros





V Centru za ortopedijo in športne poškodbe Na slovenskih smučiščih se letno zgodi približno 1300 poškodb. Če kdaj nesrečno padete tudi vi, se naročite na samoplačniški pregled in posvet pri specialistu ortopedu.V Centru za ortopedijo in športne poškodbe Artros izvajamo vse najsodobnejše oblike diagnostike in zdravljenja športnih poškodb. Naročite se na pregled.

Kako sploh pride do poškodbe? Princip je enostaven. Smučar pri veliki hitrosti v nekem trenutku izgubi ravnotežje in težišče se pomakne na zadnji del smuči. Ker sta gleženj in stopalo v smučarskem čevlju dobro stabilizirana, se pri zavoju vsa sila smuči prenese na kolenski sklep. Pri padcu se koleno zasuče in sprednje križne vezi se pretrgajo (lahko delno, lahko v celoti), kar je pogosto združeno tudi z raztrganjem notranje stranske vezi. Če imamo res nesrečo, si lahko, poleg omenjenih poškodb, sočasno poškodujemo tudi meniskus in si pridelamo t. i. trojček poškodb.Če na smučišču pride do padca in posledično do poškodbe križnih vezi , je prvi in najpomembnejši ukrep, ki ga lahko izvedete sami, hlajenje poškodovanega dela. Na mesto poškodbe si takoj in večkrat dnevno položite hladilno vrečko (kriopak) za približno 10 minut ali pa si s koščki ledu masirajte poškodovani del, dokler koža ne postane rožnate barve. V obeh primerih morate biti pozorni, da ne pride do omrzlin.Seveda pa hlajenje kolena poškodbe ne bo ozdravilo, zato svetujemo, da čim prej po poškodbi obiščete zdravnika specialista. Ta bo ob sumu na poškodbo križnih vezi zagotovo predlagal preiskavo z magnetno resonanco (MRI) , ki namreč edina omogoča zelo natančen vpogled v stanje mehkih tkiv v telesu, pa tudi v notranje sklepne strukture, zato je pri poškodbah križne vezi, hrustanca ali meniskusa nepogrešljiva.»Pri poškodbah kolena ob smučarskih padcih sta hitra in natančna diagnoza ter pravočasen začetek zdravljenja zelo pomembna, sploh če je bolečina izrazita. Če zamudimo prve dni – jaz jim rečem zlati čas –, potem je lahko zdravljenje veliko težje in daljše.«»Zdravljenje poškodbe križne vezi (LCA) je na začetku konservativno, kar pomeni mirovanje, hlajenje poškodovanega dela, vaje in fizioterapija . Večinoma traja šest tednov oziroma dokler koleno ni brez otekline, brez bolečine in dokler ne dosežemo popolne gibljivosti sklepa. Potem pa se večinoma odločimo še za operativno zdravljenje, torej za rekonstrukcijo križnih vezi,« razloži doc. dr. Mohsen Hussein iz centra Artros. Doda, da se samo za konservativno zdravljenje odločajo le redko. Običajno je to takrat, kadar koleno kljub poškodbi LCA klinično deluje stabilno in bolniki niso športno aktivni.