FOTO:So »brezstične« pice varne pred okužbo?

Hrana pride do naročnika s kolesom, motorjem ali avtom. Dostavljavci E-hrane so opremljeni z vsemi zaščitnimi sredstvi, ko pridejo do naročnika, zagotavljajo v podjetju.

Foto Jože Suhadolnik



Pomoč pri zajezitvi virusa

Osebe, ki dostavljajo hrano, se morajo dobro zavedati tveganja okužbe in izvajati vse preventivne ukrepe, poudarjajo na NIJZ. Fotografiji Jože Suhadolnik



Kuhinja v kirurških maskah

Žabkar Špela V zadnjem času ljudje na dom največ naročajo burgerje, pice in azijsko hrano. Foto Špela Žabkar

Kako dobijo dostavljavce hrane?

Pri E-hrani so v zadnjih tednih dobili ogromno prošenj za delo, klicali so jih prevozniki, taksisti, ki so izgubili delo. Pri Woltu prav tako brez težav najdejo dostavljavce hrane. Ponujajo plačilo od 10 do 14 evrov na uro.

Halo, pica!, klik za kitajske rezance, dunajski zrezek, burger, Cezarjeva solata, spomladanski zavitki ... Če bi bile razmere drugačne, potem bi dostavljavci hrane z veseljem rekli, da posel cveti, tako pa se to med epidemijo bolezni ne spodobi in so raje previdno zadržani. Čeprav priznavajo, da je naročil vedno več.Toda koliko je tako dostavljen paket kosila, malice ali samo priboljška v naš dom sploh varen? Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da vsak stik pomeni neko tveganje za prenos okužbe. »Osebe, ki hrano dostavljajo, se morajo tega dobro zavedati in izvajati vse preventivne ukrepe,« poudarjajo na NIJZ, kjer so pripravili natančna navodila, naštejmo le nekatere: oseba, ki dostavlja hrano na dom, mora biti zdrava. Skrbi naj za ustrezno higieno rok in si jih pogosto umiva oziroma razkužuje. Pri sebi naj ima alkoholno razkužilo za roke in za površine. Po dotikanju nečistih površin naj si roke večkrat razkuži. Nosi naj masko. Če vstopa v stanovanje, naj si nadene zaščito za čevlje. Po dotikanju čevljev naj si umije oziroma razkuži roke. Transportni avto naj bo čist.Na inštitutu so opredelili tudi pripravo posode (oprana naj bo v pomivalnem stroju na najvišji temperaturi, priporoča se posoda za enkratno uporabo), pripravljavce (kdor polni hrano, nosi rokavice in masko), dostavne poti (odpiranje vrat, prijemanje kljuk, dotikanje stikal in gumbov dvigala naj dostavljavec opravi z isto roko, z rokavico za enkratno uporabo), stik z naročnikom (pred odpiranjem se zaboj, ki je za večkratno uporabo, obriše z detergentom ali alkoholnim razkužilom) in prav tako prevozno sredstvo (čiščenje vsaj enkrat na dan). Če je mogoče, na inštitutu priporočajo brezstično dostavo, to je dostavo hrane in prevzem prazne posode na dogovorjenem mestu pred strankinim stanovanjem brez osebnega stika.E-hrana, slovenski portal za naročanje dostave hrane po spletu, ki deluje od leta 2011 v vseh večjih in nekaterih manjših mestih po državi, trenutno združuje več kot 260 restavracij in 180.000 uporabnikov. V času koronakarantene opažajo izredno rast povpraševanja. »Naš poslovni model je dvostranski, na eni strani imamo ponudnike, 260 restavracij, in na drugi 180.000 registriranih uporabnikov. Povpraševanje se je na obeh koncih izredno povečalo, številne restavracije so se na novo pridružile portalu, beležimo pa tudi 500-odstotno povečanje registracij novih uporabnikov,« pojasnjuje direktor Borut Markelj. Dodaja, da dostava hrane na dom v trenutni situaciji za marsikatero restavracijo pomeni odločilno pomoč pri ohranitvi zaposlitev in denarnega toka.So se pa pri E-hrani izrednim razmeram močno prilagodili: ukinili so gotovinsko poslovanje, vpeljali protokol brezkontaktne dostave samo do zunanjih vrat, vsi dostavljavci so opremljeni z razkužilom in nosijo rokavice in zaščitno masko. »Že 12. marca smo hitro uvedli nov protokol, ki je bil predstavljen vsem našim dostavljavcem. Enako smo pozvali tudi partnerske restavracije, ki dostavo izvajajo same. Nato smo 23. marca protokol dopolnili in sprejeli dodaten ukrep dostave do vhodnih vrat, brez vstopa v stavbo.«Drugi velik ponudnik dostave pripravljene hrane je finsko podjetje Wolt, ki deluje v skoraj 22 državah in 75 mestih, od lani tudi v Sloveniji oziroma za zdaj samo v Ljubljani. Njihova prednost pred E-hrano naj bi bila izredna uporabniška izkušnja z aplikacijo in ponudba iz tako imenovanih boljših, dražjih restavracij. Tudi Wolt je v zadnjih tednih uvedel brezstično dostavo, kar pomeni, da dostavljavec hrano prevzame na posebnem mestu v restavraciji, ki je oddaljen od prostora, kjer se zadržujejo zaposleni. Na drugi strani dostavljavec hrano uporabniku pusti pred vrati v stanovanje ali stavbo, plačilo pa je brezgotovinsko.Kot dodaja Kaja Koblar iz podjetja, imajo dostavljavci navodila, da si redno umivajo in razkužujejo roke, kar najbolj zmanjšajo stike z drugimi ljudmi, redno čistijo svoje torbe za hrano, ostanejo doma, če se pojavijo simptomi okužbe, in redno spremljajo priporočila lokalnih oblasti. Podjetje jim je priskrbelo zaščitno opremo, rokavice, maske in dezinfekcijska sredstva.Restavracijam, s katerimi sodelujejo, so prav tako poslali navodila za varno pripravo in pakiranje hrane, uporabnikom pa svetujejo, da si pred prevzemom naročila in po njem umijejo roke. Pri Woltu se naročila v teh dneh povečujejo, prav tako se jim je pridružilo kar nekaj novih restavracij in trgovin. »Predvsem smo veseli, da z našo storitvijo ljudem lahko pomagamo, da ostanejo doma, in s tem pripomoremo k zajezitvi širjenja virusa.« Največ naročil je za burgerje, pice in azijsko hrano.Halo Katra je eden starejših ponudnikov dostave pripravljene hrane pri nas, na slovenskem trgu deluje že 21 let. Tudi tam zagotavljajo, da imajo v tem času poseben režim, tako z razkuževanjem, zaščitnimi sredstvi in preventivnimi ukrepi pri pripravi hrane in njeni dostavi.Kot poudarjajo v podjetju, v poslovne prostore nima vstopa nihče razen zaposlenih, ti se prej razkužijo. Večkrat na dan razkužujejo avtomobile. Pri dostavi blaga od dobaviteljev vso zunanjo embalažo takoj odstranijo, dostop do skladiščnih prostorov imata samo dva zaposlena, ki z vsemi zaščitnimi sredstvi poskrbita, da pride blago v delovni prostor neoporečno. Vsi zaposleni v kuhinji imajo kirurške maske in na voljo neomejeno število rokavic, oboje je obvezno med celotnim delovnim procesom. »​Dispečer in dostavljavci imajo zadostne količine zaščitnih sredstev in jih morajo obvezno uporabljati, torej maske, rokavice in razkužila. Ko prenehamo obratovati, vse avtomobile in celoten poslovni prostor razkužimo,« pojasnjuje Ivan Hozjan iz podjetja.Tudi pri Katri se plačuje le z bančnimi karticami, dostava je brez kontakta, razen pri starejših, invalidih ali otrocih, ki so sami doma, a v tem primeru veljajo strožje zahteve, kot so obvezna maska in rokavice, ki gredo takoj po prihodu iz bloka v smetnjak. V podjetju imajo v zadnjih tednih sicer manj dela, se pa naročila večajo, »ker ljudje vidijo, da upoštevamo vsa varnostna navodila,« še pravi Hozjan. To sicer veliko stane, a je »obvezno in od tega ne odstopamo«.