V poletje z vitaminom C

Zadostna količina že brez prehranskih dopolnil

Vitamin mladosti



Redni spremljevalec poletnih osvežitev

FOTO: Fructal

Preizkusite še:



Fructal Superior Immunity z vitaminoma A in C, ki imata vlogo pri delovanju imunskega sistema ter Fructal Superior Relax z vitamini B2, B3, B5, ki pripomorejo k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

Če gre verjeti napovedim, se nam obeta vroče poletje. Ob ustreznih urah in z ustrezno zaščito bo pravi užitek preživljati čas na prostem in si po zaslugi sončne svetlobe obnoviti zaloge vitamina D, ki je pomemben za rast in razvoj kosti ter zaščito imunskega sistema.V zadnjem času smo slišali veliko in večkrat zasledili omembo še enega pomembnega vitamina – vitamina C, o katerem je ob pojavu koronavirusa zakrožilo tudi nekaj neresnic. Te so bile nato ovržene: vitamin C ne preprečuje nastanka te bolezni, je pa res, da je učinkovit pri imunski zaščiti.V nasprotju s katerim drugim vitaminom ali mineralom je prednost vitamina C ta, da ga zaužijemo dovolj že s prehrano, zlasti rastlinskega izvora. Njegov morebitni presežek telo preprosto izloči; sicer pa gre za vodotopen vitamin, katerega vrednost se izgublja s toplotno obdelavo. Najbolje ga je zato uživati v svežem sadju in zelenjavi, kot so zelena listnata zelenjava, paprika, jagodičevje in agrumi Vitamin C spada v mogočno trojico antioksidantov ACE. Njegova najpomembnejša naloga je obramba zdravih celic pred oksidativnim stresom oz. napadom prostih radikalov. Obenem skrbi za absorpcijo železa – zato je priporočljivo, da anemiki z železom bogat obrok poplaknejo z limonado ali pomarančnim sokom –; nekateri pa ga imenujejo tudi vitamin mladosti, saj spodbuja nastanek kolagena, ki ohranja elastičnost kože in s tem mladosten videz.Poleti zaradi visokih temperatur spijemo več tekočine – to je tudi nujno, da nadomestimo tisto, ki jo izgubimo s potenjem in se izognemo dehidraciji. Za pravo osvežitev in dodatno energijo lahko poskrbimo že z osvežilnimi napitki iz agrumov z zeliščnim dodatkom za še več svežine.Funkcionalni napiteklimonada je idealna osvežitev. Pripravljen je iz iztisnjenega limonovega soka, z izvlečkom melise ter dodanim vitaminom C, ki ima vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom. Hkrati vsebuje kar 30 % manj sladkorja, s čimer je prvinski, harmoničen okus te »več kot limonade« še bolj izrazit in boste po njem posegli tudi iz čistega užitka, pa naj bo to doma, v službi ali po aktivnostih na prostem.