Virtualno ogledalo: Izum, zaradi katerega spletno nakupovanje nikoli več ne bo enako

Virtualna resničnost je vedno bolj prisotna tudi pri spletnem nakupovanju. FOTO: Moje-lece.si

Postopek uporabe virtualnega ogledala na moje-lece.si:



1. Pregledate izbor očal.

2. Ko najdete okvir, ki vam ustreza, ga s klikom na sliko odprete.

3. Poiščete gumb za virtualno kamero in kliknete nanj.

4. Naši spletni trgovini omogočite dostop do vaše spletne kamere.

5. Očala so na vašem obrazu.

Zaradi trenutne svetovne situacije pa nakupovanje po spletu ni več samo priporočljivo, temveč je postalo več kot zaželeno.V prejšnjih letih je bila največja težava nakupovanja modnih dodatkov po spletu v tem, da uporabniki nismo vedeli, kako bo določen izdelek videti v resnici. Nam bo pristajal, bo dovolj velik, bo morda premajhen, so barve res takšne kot na sliki? Takšna in podobna vprašanja so se nam neprestano pojavljala v glavi in nam vsajala dvome o smiselnosti nakupa. Toda ko sami ne najdemo načinov za reševanje neke težave, na vrsto pride tehnologija.Namen tehnologije je, da nam ponuja rešitve za lažje življenje. Točno s takšnim namenom so pri slovenski spletni trgovini moje-lece.si razvili lastno virtualno ogledalo, ki omogoča nov način preizkušanja sončnih in korekcijskih očal, ne da bi stopili v optiko ali pa bi očala imeli pri sebi. Zaradi te inovacije lahko z gotovostjo trdimo, da bo težava »pomerjanja« modnih dodatkov po spletu kmalu preteklost.Uporaba tehnologije virtualnega ogledala nam pomaga na več načinov. Poleg tega, da lahko izbrana očala pomerimo s pomočjo spletne kamere, lahko med testiranjem določenega modela naredimo t. i. selfi in sliko shranimo na računalnik ali mobilni telefon ter pozneje primerjamo slike z različnimi očali in tako z lahkoto ugotovimo, katera nam najbolj pristajajo.To je edinstven pristop, ki resnično olajša nakupno odločitev potrošnikov, zdaj pa si poglejmo, kako stvar v resnici deluje.Virtualno ogledalo deluje na principu prepoznavanja obraza. Ko kamera zazna vaš obraz, se na zaslonu na njem prikažejo očala, ki se prilagodijo njegovi obliki. Najboljši del vsega tega pa je to, da očala popolnoma sledijo realnemu gibanju vaše glave. Tudi če jo malce premaknete, vas slika na zaslonu spremlja.Virtualna ogledala merijo in zaznavajo človeško telo ter prikažejo različne predmete (v tem primeru očala) na virtualni različici. »To je izkušnja, ki kupcem ponuja oprijemljive podatke o njihovem videzu in produktu, hkrati pa olajša delo prodajalca,« pravi Tamara Sender, znana britanska modna analitičarka.Če želite preizkusiti katera druga očala, preprosto zaprete trenutno okno, odprete druga očala in ponovite postopek.Virtualno ogledalo je del novega vala tehnologije, ki spletnim kupcem/potrošnikom omogoča pomerjanje izdelkov, ne da bi jih imeli pri sebi v fizični obliki. Zaradi izjemne funkcionalnosti bodo virtualna ogledala za vedno spremenila način nakupovanja po spletu. Zdaj vam ne preostane nič drugega, kot da obiščete spletno stran moje-lece.si in tudi sami preizkusite to izjemno inovacijo.