Vsak grižljaj lahko okrepi ali oslabi naše zdravje

Strategija za bolj trajnostne prehranske sisteme Od vil do vilic, ki jo je prejšnji teden predstavila evropska komisija, je politični dokument, ki zdravje močneje povezuje s proizvodnjo hrane, ocenjuje doktorska študentka bioznanosti Urška Erklavec.Devetindvajsetletnica, ki jo zanima vloga prehrane kot preventive pred boleznimi, je lani predala večletno predsedovanje v organizaciji Brez izgovora, v kateri spodbujajo k aktivaciji mladih na področju javnega zdravja in trajnostnega razvoja. Njihova prizadevanja za preprečevanje kajenja sta z nagradama potrdili Evropska unija in Svetovna zdravstvena organizacija. Erklavčeva ostaja v ...