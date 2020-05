Zakaj bi morali biti navdušeni nad vitaminom D

Z optimizmom zremo v poletje, k čemur ne pripomore le ugodna epidemiološka slika, temveč izdatnejše količine sončnih žarkov. Ti nas poleg dobre volje preskrbijo z vitaminom D, ki krepi imunski sistem. Njegovo moč so prepoznali že v času španske gripe, tudi najnovejše raziskave jo potrjujejo, pravi specialist gastroenterologije Darko Siuka iz ljubljanskega kliničnega centra in »velik navdušenec nad vitaminom D«, kakor se je opisal. Na njegov pomen opozarja že od začetka epidemije, ko je pripravil 10 korakov v boju proti covidu-19 in jih posredoval javnosti. Vprašali smo ga, kakšen je odnos med vitaminom D in novim ...