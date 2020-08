Zaščita pred soncem je obvezna

Morda se boste prvič podali v visokogorje, začeli nov projekt urejanja okolice, poskusili nov adrenalinski šport, se potepali po še neodkritih kotičkih naše dežele ali pa preplavali več različnih jezer kot kdaj prej. Za karkoli se boste odločili, pa se je treba zavedati, da je varnost na prvem mestu. Sem spada tudi vaša koža.Ali uporabljati kremo za zaščito pred sončnimi žarki ali ne, leta 2020 nikakor ne bi več smelo biti vprašanje. Če začnemo z resnejšimi temami – kreme za zaščito proti sevanju UVA in UVB bodo zmanjšale možnosti za razvoj kožnega raka, kar je zaradi tanjše plasti ozona še toliko bolj pomembno. Z redno uporabo boste dober zgled tudi najmlajšim, katerih koža je še bolj občutljiva.Ne le, da boste s primerno zaščito pred sončnimi žarki ohranili svoje zdravje, ta vam lahko pomaga tudi pri vzdrževanju naravno lepega videza. Redna uporaba krem za sončenje bo zmanjšala možnost nastanka gubic na vaši koži, hkrati pa bo ta imela bolj enakomeren ten in bo delovala bolj nežno, brez »usnjenega« videza. Nasvidenje, puder! Zaščito za sončenje morate uporabljati tudi, če ste po naravi bolj temnejše polti in tudi pozneje v poletju, čeprav že imate nekaj barve. Naj vas videz ne zavede, v vsakem primeru vas lahko doletijo poškodbe kože z dolgotrajnimi posledicami.Zaščito pred soncem nanesite vsaki dve uri, če se boste vmes kopali, pa seveda še pogosteje.Časi, ko so imele kreme za zaščito pred sončnimi žarki le en, značilen vonj ter se zlepa niso vpile v vašo kožo, so nepreklicno mimo.Odločite se za kakovostno zaščitno znamko, ki bo vašo kožo vse poletje tudi negovala. Široka paleta izdelkov znamkevsebuje moč termalne vode z juga Francije, ki pomaga lajšati težave pri atopijskem dermatitisu, luskavici, opeklinah in alergijskih reakcijah kože. Blagodejni učinki njihove termalne vode so znani že od leta 1736, trenutno pa jih potrjuje več kot 300 kliničnih študij. Posebna mineralna sestava izdelkov Avène na koži pušča lahko zaščitno plast, ki vas bo še dodatno zaščitila pred škodljivim sevanjem.Želimo vam dolgo, toplo in nepozabno poletje! Naj bo polno nepričakovanih, čarobnih trenutkov, ki jih boste preživeli z najbližjimi in si ustvarili nepozabne spomine, ki vas bodo greli vse leto!