Zdravo črevesje je jedro močnega imunskega sistema

Kaj je imunski sistem

Nekateri dejavniki, ki negativno vplivajo na delovanje imunskega sistema

Ali lahko okrepimo svojo obrambo oziroma imunost

Imunski sistem ni izoliran



Ali obstaja hrana za krepitev imunosti

Kako prebavni in imunski sistem povezana

Zakaj je pomembno urediti prebavo

Kako Donat Mg prispeva k zdravim življenjskim navadam

Najpomembnejši ukrepi za okrepitev imunosti

To je zelo zapleten sistem, ki varuje telo pred škodljivimi zunanjimi vplivi. Vsak dan smo izpostavljeni mnogim potencialno škodljivim snovem iz okolice in mikrobom, imunski sistem pa jih prepoznava in sprejema potrebne obrambne ukrepe.je zelo zapleten telesni sistem, ki skrbi za obrambo organizma pred napadi raznih mikroorganizmov in njihovimi strupi, pa tudi pred spremenjenimi lastnimi celicami, kot so rakave. Sestavljen je iz organov, tkiv in celic, ki opravljajo vsak svojo nalogo, imajo pa skupen cilj – obraniti in zaščititi telo pred škodljivimi in tujimi snovmi, ki bi lahko ogrozile zdravje. Imunski sistem je aktiven vse leto, res pa ima več dela pozimi.Oslabljena imunost, ki je posledica številnih dejavnikov, poveča dovzetnost telesa za različne okužbe in bolezni.– s staranjem se delovanje nekaterih notranjih organov spremeni in postane manj učinkovito. V nekaterih organih in tkivih, na primer priželjcu in kostnem mozgu, se zmanjša ustvarjanje imunskih celic, zato se poslabša tudi delovanje imunskega sistema. V starosti je prav tako pogosto pomanjkanje pomembnih snovi, kot so cink, selen, jod in mnogi vitamini, kar lahko oslabi sposobnost organizma, da se bori proti okužbam.– čezmerna telesna masa in debelost sta povezani s številnimi kroničnimi boleznimi, kot so sladkorna in srčno-žilne bolezni. Znanstveniki pa opozarjajo, da je debelost povezana tudi s kroničnim vnetjem. Maščevje proizvaja adipocitokine, ki lahko sprožijo vnetni proces.– dim in drugi delci, ki onesnažujejo zrak, lahko zmotijo normalno delovanje imunskega sistema.• Slaba prehrana – podhranjenost ali prehrana, v kateri primanjkuje enega ali več hranil, lahko okrni proizvodnjo in učinkovitost imunskih celic in protiteles.– nekatere avtoimunske bolezni napadajo imunske celice in lahko onemogočijo njihovo normalno delovanje.• Kronični duševni stres – med stresom se sproščajo hormoni, kot je kortizol, ki zavira vnetje, toda vnetje je najprej potrebno za aktiviranje imunskih celic.– spanje je čas obnove telesa, ko se izloča vrsta citokina, ki se bori proti vnetjem. Premalo spanca zmanjša količino tega citokina in drugih imunskih celic. Spanje in imunost sta tesno povezana. Pravzaprav je nezadosten ali nekakovosten spanec povezan z večjo nagnjenostjo k obolevanju. Ustrezen počitek lahko okrepi vašo naravno imunost. Tudi ko ste bolni, več spite, da bi imunskemu sistemu olajšali boj proti bolezni.V sezoni prehladov, gripe in drugih okužb ljudje pogosto iščejo posebno hrano ali prehranska dopolnila, ki naj bi krepila imunost. Priljubljeni so na primer vitamin C, med, česen, agrumi in kurja juha. Vendar ne gre tako lahko. Imunski sistem je zelo zapleten in nanj vplivajo številni dejavniki, ne samo prehrana. Če pa uravnoteženo prehrano, ki vsebuje dovolj pomembnih vitaminov in mineralov, dopolnite z zmerno vsakodnevno telovadbo, kakovostnim spancem in sprostitvenimi tehnikami, ki zmanjšujejo stres, ste na dobri poti, da telo zelo učinkovito pripravite za boj proti raznim okužbam.Vsi si želimo okrepiti imunski sistem, toda za to sta potrebna usklajenost in ravnovesje celotnega telesa. Znanstveniki še opravljajo raziskave na to temo, vendar obstaja vse več dokazov, da je res mogoče pozitivno vplivati na delovanje imunskega sistema.Pri ohranjanju optimalnega zdravja tesno sodelujejo številni telesni sistemi.Hiter življenjski slog, slaba izbira živil, pomanjkanje telesne aktivnosti, stresne situacije in slab spanec so le nekateri dejavniki, ki povzročajo slabše delovanje prebavil, s tem pa tudi imunskega sistema. Vsak del telesa, vključno s prebavili in imunskim sistemom, deluje bolje, če ga podpirate z zdravimi življenjskimi navadami. Tako telo na naraven način ohranjate močno.Če imate močan, zdrav prebavni in imunski sistem, lahko vsak dan uspešno kljubujete številnim izzivom.Enolična prehrana z malo hranili zelo vpliva na zdravje prebavil in imunskega sistema. Pravzaprav utegne prehrana, ki vsebuje veliko rafiniranega sladkorja in predelanih živil, pa malo vlaknin, vitaminov in mineralov, povzročiti motnje v ravnovesju črevesne mikrobiote, kar negativno vpliva na prebavila in tako tudi na imunski sistem. Za zdravje in normalno delovanje vseh telesnih celic, tudi imunskih, je treba uživati dovolj hranil, in sicer z raznoliko in uravnoteženo prehrano.Potrebni so številni elementi, na katere se telo lahko opre na vsaki stopnji imunskega odziva. Za nekatera hranila so znanstveniki dokazali, da so zelo pomembna za normalno delovanje imunskega sistema – vitamin C, vitamin D, cink, železo, selen, beljakovine, pa tudi polinenasičene omega-3-maščobne kisline. Dobro je vedno jesti hranljive lahke obroke, ki so bogati s kompleksnimi ogljikovimi hidrati, beljakovinami, vlakninami, vitamini in minerali.V črevesju živi na milijarde bakterij. Nekatere so zelo koristne za zdravje, druge pa so lahko škodljive. Črevesna mikrobiota, kot imenujemo vse te bakterije v črevesju, mora biti uravnovešena, da organizem normalno deluje. Mikrobiota je predmet mnogih intenzivnih raziskav, saj obstaja veliko dokazov, da ima prav mikrobiota ključno vlogo pri delovanju imunskega sistema.Prehrana in življenjski slog igrata pomembno vlogo pri tem, katere vrste bakterij živijo v črevesju. Zdrava prehrana spodbuja rast koristnih bakterij, za katere je bilo z raziskavami ugotovljeno, da lahko s svojo presnovo spodbudijo delovanje imunskih celic.S prebavo in prebavnimi procesi telo dobiva energijo in hranila, ki jih potrebuje za normalno delovanje. Po jedi hrana približno šest do osem ur potuje skozi želodec in tanko črevo. Nato vstopi v debelo črevo, kjer poteka zadnja faza prebave. Skozi debelo črevo telo izloča odpadne snovi in neprebavljene ostanke hrane, zato je zelo pomembno, da poskrbite za urejeno prebavo. Poleg tega ne smemo pozabiti, da je velik del imunskega sistema v črevesju.Prebavni sistem je najpomembnejši imunski organ, zato je izboljšanje njegovega delovanja eden najpomembnejših korakov za izboljšanje splošnega zdravja. Donat Mg je zaradi visoke vsebnosti sulfatnih soliKlinično dokazano na popolnoma naraven način spodbuja prebavo, redna in zdrava prebava pa je temelj telesnega in tudi duševnega zdravja.Strokovnjaki iz Medical centra Rogaška ga priporočajo tudi za spodbujanje izločanja žolča, ki je zelo pomemben za prebavo maščob. Redno praznjenje žolčnika in žolčevodov preprečuje nekatere težave, ki se utegnejo pojaviti zaradi neustrezno delujočega žolčnega sistema. Zdravniki iz Medical centra Rogaška priporočajo Donat Mg tudi za blažitev zgage, saj vsebuje veliko hidrogenkarbonatov, ki nevtralizirajo želodčno kislino, zato je zelo učinkovit pri blaženju pekočega občutka v želodcu in/ali požiralniku.*– prednost dajte sadju in zelenjavi, vlakninam in polnovrednim žitom ter pijte veliko vode.– zmerna telovadba lahko spodbudi imunski sistem, nekatere raziskave pa so pokazale, da lahko tudi ublaži vnetja in prispeva k obnovi imunskih celic. Primeri zmerne telovadbe so hitra hoja, nezahtevno kolesarjenje in plavanje. Priporoča se vsaj 150 minut zmerne telovadbe na teden.– poskušajte se držati urnika spanja ter vsak dan vstajajte in hodite spat ob isti uri. Telesna ura uravnava občutek zaspanosti in budnosti, zato dosleden urnik spanja ohranja uravnotežen ritem budnosti in trdnega spanca. Odraslim se priporoča najmanj sedem ur spanja.– to je lažje reči kot storiti, vendar poskušajte najti zdrave strategije, ki delujejo pri vas in se skladajo z vašim življenjskim slogom: telovadba, meditacija, kak konjiček, pravilno dihanje.– kadar se vrnete domov, pred pripravljanjem obroka in jedjo ter po tem, po uporabi stranišča, po kašljanju ali brisanju nosa.– preprečevanje dehidracije je pomembno za splošno zdravje. Dehidracija lahko povzroča glavobole in nihanje razpoloženja ter slabša prebavo in delovanje srca in ledvic. Vsi ti zapleti utegnejo povečati občutljivost organizma za razne okužbe.*Medical center Rogaška