Ženske tepe jezik

Za ženskim omizjem je beseda nanesla na – moškega. A ne na običajnega, temveč na moškega v karanteni, kamor smo prištele tudi vse naše potomce moškega spola. »Ves čas smo jo dobro 'vozili', zadnji teden pa je počilo. Lepega dne je mož že zjutraj povišal glas. Nakar je vsem prekipelo. Ne vem, kdaj smo se nazadnje tako drli drug na drugega,« je potarnala prva. To se dogaja tudi v boljših družinah, jo je tolažila druga. »Važno, da se niste stepli,« je pripomnila tretja. »Mi smo se pa tudi to,« je presenetila četrta. Kaj ste se?! »Tepli smo se,« je ponovila. Morebitni novi »make up« smo na njenem obrazu nehale iskati šele, ko je rekla: »Mulca sta si skočila v lase, pa sem posegla vmes. Red je naredil šele mož,« je dejala. Koga je udaril prvega, smo ugibale. »Zadoščalo je že, da se je samo živalsko zadrl,« smo izvedele.



A koronaresničnost se v slovenskih družinah ni povsod omejila le na povišane glasove. Rezultati raziskave Inštituta za proučevanje enakosti spolov o vzdušju v intimno-partnerskih odnosih v času karantene me begajo. Kažejo, da smo Slovenci in Slovenke zadnje mesece tudi fizično obračunavali med seboj, pri čemer je več kot tretjina vprašanih moških in skoraj petina žensk menila, da za nasilje ni vedno odgovoren storilec. Tretjina vprašanih celo verjame, da bi morale ženske med koronakrizo spore miriti ter umirjati napete odnose v družini, ne pa z izpostavljanjem lastnih težav še prilivati olja na ogenj. Od tod do priznanja petih odstotkov vprašanih, ki ocenjujejo, da je nasilje včasih celo upravičeno, je le – klofuta. Zato ne čudi, da 85 odstotkov anketiranih o svojih stiskah v času ukrepov za zajezitev koronavirusa ni spregovorilo z nikomer …



Ugotavljam, da je stara šala o pretepeni ženski postala slovenska koronaresnica. Saj jo poznate: Zdravnik ženski po treh obiskih v ambulanti, kamor reva pride z vedno enakimi simptomi – modrim očesom in preklano ustnico –, končno postavi diagnozo: »Gospa, kot kažejo izvidi, vas ne tepe vaš mož. Vas tepe vaš – jezik.«