Znanstveniki razvili kontracepcijsko tabletko, ki jo je treba vzeti le enkrat na mesec

Raziskovalci so razvili kontracepcijsko tabletko, ki bi jo vzeli enkrat na mesec, hormoni za preprečevanje nosečnosti pa bi se nato počasi sproščali. Tableta bi namreč več tednov ostala v želodcu, njena posebnost je, da ima poseben ovoj, ki preprečuje, da bi jo želodčna kislina razgradila.



Tabletka bi bila dobra možnost za ženske, ki ne želijo uporabljati drugačnih oblik kontracepcije, s tem pa bi se zmanjšala možnost za nezaželeno nosečnost zaradi pozabljene dnevne tabletke. Študije so pokazale, da skoraj polovica žensk sem ter tja pozabi vzeti tabletko ob predvidenem času in tako se zelo zmanjša odstotek zaščitenosti. Le ena od stotih žensk zanosi, če je odmerjanje pravilno, zaradi nepravilnega ravnanja pa zaščitenost pade na 91 odstotkov, kar pomeni, da letno zanosi devet žensk od stotih, ki jemljejo tabletke.



Že zdaj obstaja več kontracepcijskih sredstev, ki delujejo dlje časa, injekcije, obliži, obročki in podobno. Tabletka, ki so jo raziskovalci razvili s sredstvi fundacije Billa in Melinde Gates, je uspešno prestala testiranja na svinjah, klinični testi na ljudeh bi se lahko začeli čez nekaj let.



Tabletka je zapakirana v kapsulo za enostavno požiranje, v želodcu pa se nato razpre kot rožica, nato pa se počasi sproščajo hormoni. Tabletka s šestimi kraki je prevelika, da bi lahko zapustila želodec, zato tam ostane vsaj tri tednov, ko opravi svojo nalogo razpade. Giovanni Traverso s harvardske medicinske fakultete, ki je razvijal tableto s kolegi z MIT, je poudaril, da tabletka ne bi smela povzročati težav s prebavo.



Testirali so jo na šestih svinjah. Preverjali so nivoje sintetičnega progestogena. Po 29 dneh je bil hormon še vedno prisoten v krvi, medtem ko hormona v krvi svinj, ki so jim dajali dnevno tabletko, po dveh dnevih od prenehanja jemanja ni bilo več. Rentgenski posnetki so pokazali, da se je zvezdasta struktura začela razgrajevati že po preteku meseca dni, a niso opazili ostrega padca količine hormona v krvi.