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    110 let Ruske kapelice: opomin, da je vsak, ki trpi zaradi vojn, žrtev preveč

    Dolgoletni predsednik društva Saša Ivan Geržina je poudaril, da Ruska kapelica ni le spomenik preteklosti, temveč univerzalen simbol človečnosti.
    Slovesnosti, ki je potekala v letu 110. obletnice postavitve kapelice in 30. obletnice ustanovitve društva, se je udeležilo nekaj več kot 420 oseb. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Slovesnosti, ki je potekala v letu 110. obletnice postavitve kapelice in 30. obletnice ustanovitve društva, se je udeležilo nekaj več kot 420 oseb. FOTO: Jože Suhadolnik
    STA
    25. 7. 2026 | 14:13
    3:34
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    Društvo Slovenija Rusija je pripravilo tradicionalno spominsko slovesnost pri Ruski kapelici pod Vršičem, s katero so se poklonili spominu tam pokopanih ruskih vojnih ujetnikov, ki so med prvo svetovno vojno umrli med gradnjo ceste čez Vršič. Potekala je v letu 110. obletnice postavitve kapelice in 30. obletnice ustanovitve društva. Slovesnosti udeležilo nekaj več kot 420 oseb. Zbrane je nagovoril dolgoletni predsednik društva Saša Ivan Geržina, ki je poudaril, da Ruska kapelica ni le spomenik preteklosti, temveč univerzalen simbol človečnosti, sočutja in odgovornosti za mir.

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    Politiki ne rinejo več k Ruski kapelici, drugače je s poslovneži

    Pokojnih so se kot že vrsto let spomnili s polaganjem venca, minuto tišine in molitvijo, potem ko je tradicionalna katoliška spominska maša potekala v petek v župnijski cerkvi v bližnji Kranjski Gori.

    Že ob napovedi slovesnosti so v društvu poudarili, da si ob 110. obletnici postavitve kapelice in 30. obletnici ustanovitve društva želijo, da bi se »vsaj za trenutek razblinila otopelost in občutek nemoči, s katerima v zadnjih letih spremljamo dogodke, ki človeštvo oddaljujejo od humanističnih načel strpnega sobivanja ter sodelovanja med državami in narodi«. Kot so poudarili, trajni mir ne nastaja zgolj za pogajalskimi mizami, temveč predvsem skozi vsakodnevna dejanja spoštovanja, sočutja in sodelovanja med ljudmi.

    Rusko kapelico pod Vršičem so leta 1916 zgradili ruski vojni ujetniki v spomin na umrle tovariše, ki jih je marca istega leta med gradnjo ceste čez Vršič zasul snežni plaz. FOTO: Jure Eržen
    Rusko kapelico pod Vršičem so leta 1916 zgradili ruski vojni ujetniki v spomin na umrle tovariše, ki jih je marca istega leta med gradnjo ceste čez Vršič zasul snežni plaz. FOTO: Jure Eržen

    Izpostavili so še, da spominska slovesnost pri Ruski kapelici ni zgolj dejanje počastitve preminulih, temveč tudi poziv h kritičnemu pregledu sodobnih konfliktov. Je »spomin in opomin, da je čisto vsak, ki danes trpi zaradi vojn, eden preveč«.

    Rusko kapelico pod Vršičem so leta 1916 zgradili ruski vojni ujetniki v spomin na umrle tovariše, ki jih je marca istega leta med gradnjo ceste čez Vršič zasul snežni plaz. V spomin na okoli 300 ujetnikov, ki so umrli pod plazom, so postavili leseno kapelico v pravoslavnem slogu. Po rekonstrukciji ceste leta 1937 so našli številne grobove umrlih ruskih ujetnikov. Posmrtne ostanke so pokopali v kostnici ob kapelici, nad katero so postavili piramido, na njej pa napis Sinovom Rusije. Lesena kapelica je z leti strohnela, zato so jo leta 1991 konzervirali in obnovili dotrajane dele. Leta 2006 je bila v celoti obnovljena.

    V društvu so danes poudarili še, da kapelica predstavlja enega najdragocenejših primerov kulture spominjanja, ki ni nastala po odločitvi državnih oblasti, temveč iz iskrene človeške potrebe po ohranjanju spomina in spoštovanja do umrlih.

    Slovesnosti so se danes poleg članov in prijateljev društva udeležili tudi prvi predsednik Slovenije in častni član društva Milan Kučan, županja Kranjske Gore Henrika Zupan, ljubljanski župan Zoran Janković, upokojeni celjski škof Stanislav Lipovšek ter predstavniki slovenskega gospodarstva, civilne družbe in veteranskih organizacij.

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