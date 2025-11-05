80.000 popustov in ugodnosti za študente po vsej Evropi

EYCA je mladinska kartica, ki mladim od 15. do 29. leta odpira vrata do več kot 80.000 popustov in ugodnosti v več kot štiridesetih evropskih državah. Namenjena je mladim, ki živijo aktivno, radi potujejo, obiskujejo kulturne prireditve ali pa si želijo preprosto nekoliko razbremeniti svoj mesečni proračun.

Več izkušenj za manj denarja

S kartico EYCA lahko prihranite pri številnih vsakodnevnih in prostočasnih dejavnostih. Od cenejših vstopnic za muzeje in koncerte do popustov pri potovanjih, zavarovanjih, prevozih, v trgovinah in restavracijah. Ugodnosti veljajo v Sloveniji in več kot 30 evropskih državah, kar pomeni, da vas kartica spremlja povsod – doma in na potovanjih.

Zakaj se izplača?

Študentsko življenje je več kot le predavanja in izpiti – je tudi raziskovanje sveta, druženje in nabiranje izkušenj. A ob vseh teh priložnostih se hitro naberejo stroški. Z eno samo kartico pa lahko v enem letu prihranite precej – pri vsakdanjih nakupih, izletih in prostem času. Kartica EYCA tako ni le še ena v vrsti, ampak pameten način, kako z manj denarja doživeti več. Če ste jo v preteklih letih že uporabljali, jo lahko mirno uporabljate še naprej. Če pa jo naročate prvič, je zdaj pravi trenutek.

Kako do brezplačne kartice?

Postopek je čisto preprost in hiter:

izpolnite prijavni obrazec,

vnesite svoje podatke in vpisno številko (za potrditev študentskega statusa),

v največ treh delovnih dneh prejmete svojo osebno številko EYCA na e-naslov.

Kartica EYCA ni zgolj zbirka popustov, ampak je povabilo v svet, kjer lahko z manj porabite več in si privoščite tisto, kar vas resnično navdihuje – kulturo, izkušnje, potovanja in nova znanja. Poleg tega je EYCA tudi orodje za vključevanje mladih v evropske programe, mobilnost, prostovoljstvo in neformalno izobraževanje.

Evropska mladinska kartica

Kliknite tukaj in naročite svojo BREZPLAČNO kartico EYCA – ter izkoristite več kot 80.000 popustov in ugodnosti po vsej Evropi.