A1 Slovenija ugaša 3G tehnologijo

A1 Slovenija pospešeno uresničuje zastavljeno strategijo gradnje največjega 5G omrežja v Sloveniji. Z njim danes pokriva že 70 odstotkov prebivalstva, do konca leta 2025 pa bo najsodobnejša tehnologija na voljo 98 odstotkov prebivalcev. Tudi A1 sledi globalnim trendom in evoluciji mobilnega omrežja, zato s 30. junijem ugaša mobilno omrežje 3G. Uporabniki se bodo ob tem lahko zanesli na sodobni in zanesljivi omrežji 4G/LTE in 5G, so sporočili iz A1.

S 30. 6. bo A1 Slovenija prenehal z uporabo tehnologije 3G. Podjetje pri vpeljavi sodobnih in zanesljivih tehnologij sledi globalnim trendom, evolucija mobilnega omrežja iz tretje v četrto in peto generacijo pa je sestavni del trajnostne strategije podjetja in strategije razvoja mobilnega omrežja.

Uporabniki spremembe ne bodo občutili, saj sta že v preteklih letih omrežje 3G nadomestili sodobni in zanesljivi omrežji 4G/LTE in 5G, ki zagotavljata hitrejši prenos podatkov, višjo odzivnost in kakovostnejšo govorno komunikacijo ter VoLTE funkcionalnost, so še sporočili.

Spomnimo, Telekom Slovenije je 3G tehnologio ugasnil že 2022.