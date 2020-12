Množično testiranje od jutri v Ljubljani in drugih mestnih občinah

Na prvi vladni novinarski konferenci v tem tednu so ob Jelku Kacinu govorili Marija Magajne z ministrstva za zdravje, dr. Borut Štrukelj s fakultete za farmacijo v Ljubljani in psihologinja dr. Andreja Poljanec. Njihove izjave si lahko ogledate v videu:

Testi prihajajo sproti, pričakujejo, da jih bo na voljo dodatnih 100.000

Marija Magajne. FOTO: Blaž Močnik/Delo

Dan D za Pfizerjevo cepivo

Borut Štrukelj. FOTO: Jure Eržen/Delo

Slovenija se v zadnje dni pred prihajajočim božično-novoletnim časom podaja v pričakovanju začetka cepljenja in množičnega testiranja v Ljubljani in drugod po Sloveniji. Evropska agencija za zdravila (Ema) bo danes odločala o odobritvi prvega cepiva proti covidu-19 v Evropski uniji, čemur bo sledilo tudi cepljenje v Sloveniji. Prve odmerke v državi pričakujemo 26. decembra.V Ljubljani bi morali danes začeti poskusno množično testiranje na okužbo z novim koronavirusom, vendar je ministrstvo za zdravje začetek zamaknilo na jutri. Včeraj so sicer na območju Slovenije potrdili 395 okužb z novim koronavirusom, umrlo je še 26 obolelih s covidom-19. z ministrstva za zdravje je govorila o preloženem začetku množičnega brezplačnega testiranja prebivalstva z antigenskimi testi. Za danes je bil začetek testiranja predviden za Ljubljano, po današnjih napovedih pa se bo razširilo tudi na druge mestne občine, v katerih jih bodo sposobni organizirati. Testov za ta testiranja bo dovolj, je dodala. »Prihajajo sproti in so že tu.« Do konca tega tedna ali v začetku prihodnjega tedna pričakujejo, da bo v Sloveniji na voljo dodatnih 100.000 testov.Rezultat hitrega testa se od danes šteje tudi za enakovrednega PCR testu, je dodala. Objavljali bodo tudi statistiko tako potrjenih primerov.Ministrstvu se je za izvajanje hitrih testov prijavilo 52 izvajalcev s 130 mobilnimi skupinami. Vsaka ekipa bo lahko testirala od 30 do 40 oseb na uro. O točnih lokacijah in terminih se še dogovarjajo. Ocenjujejo, da bo strošek testa okoli 15 evrov, od česar bo sicer cena samega testa predstavljala le majhen delež. Okoli dva evra. Na odvzem se za zdaj ni treba naročati. Treba bo imeti osebni dokument oziroma kartico zdravstvenega zavarovanja. Rezultat testa bo znan v približno 15 minutah in bo poslan v nacionalni register pacientov.V Ljubljani bo testiranje na Kongresnem trgu, drugod se glede točk še dogovarjajo. Če ne jutri, se bodo testiranja povsod začelo v sredo. Prednost bodo imela epidemiološko ogrožena območja, natančnejši podatki bodo še objavljeni na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Testiranje bo brezplačno, pozitivni bodo dobili enaka obvestila in navodila kot ob dosedanjem testiranju. Prvo testiranje, ki ga napovedujejo kot promocijsko, bo sicer potekalo le tri dneve, do praznikov. Kot je dodala Magajnova, sicer NIJZ ločeno zbira podatke o rezultatih tako PCR kot antigenskih testov. Do podvajanja ne more priti, je zatrdila. NIJZ upošteva le en rezultat.Prve odmerke cepiva lahko v Sloveniji pričakujemo proti koncu tedna, je napovedala glede začetka cepljenja proti okužbam, o čemer Evropska agencija za zdravila (Ema) za območje Evropske unije odloča danes. Začeli bodo z oskrbovanci v domovih starejših občanov. V Slovenijo bo s prvo pošiljko prišlo slabih 10.000 odmerkov cepiva in toliko oseb bo tudi cepljenih. Za drugo cepljenje teh oseb bodo uporabili naslednjo pošiljko. Transport iz centralnega skladišča, kjer mora biti hranjeno na minus 80 stopinjah Celzija, ne bo zapleten, saj za končni transport ni treba omogočiti tako nizke temperature.je povedal, da je trenutno na stopnji kliničnih preiskav 82 cepiv, od teh jih je 18 v tretji fazi. Na Kitajskem in v Rusiji jih je že odobrenih šest, v ZDA dve, v EU je danes po pričakovanjih dan D za cepivo, ki ga je Pfizer razvil v sodelovanju z Biontechom.Kot novo sredstvo za zdravljenje covida-19 po njegovih besedah preiskujejo ivermektin. Po njegovih podatkih 5000-krat upočasni razmnoževanje virusa, a je preiskovanje tega zdravila še v drugi fazi in ni odobreno.Glede hitrih antigenskih testov je povedal, da je pomembno, da so certificirani in v skladu z izhodišči WHO. Med drugim morajo imeti vsaj 92 odstotkov občutljivosti. Glede novega seva je povedal, da na učinkovitost cepiv nima vpliva in ga v Sloveniji doslej niso zaznali.je glede hitrih testov, ki jih bodo jutri uporabljali v Ljubljani in drugih mestnih občinah, povedal, da prihajajo iz kitajskega Šenžena, sicer pa je med konferenco ponovil, da je v soboto na Brdu potekala izredna seja vlade. Sprejela je ukrepe, ki bodo veljali med božično-novoletnimi prazniki in so jih že predstavili.Dodatno je povedal, da vladna omejitev gibanja le na območje občin v teh dneh ne bo veljala, ostala pa bo policijska ura. Regijam z nekaj bolj sproščenim režimom se je z današnjim dnem pridružila tudi primorsko-notranjska regija.​ Druženja na prostem med prazniki ne bodo dovoljena, prepovedana bosta tudi prodaja in uporaba pirotehničnih sredstev. Na to temo je v končni pripravi nov odlok.