Albansko vlado bo sestavljal Kurti

Kosovska predsednica Vjosa Osmani je danes podelila mandat za sestavo nove vlade vodji koalicije Samoopredelitev Albinu Kurtiju, ki je na volitvah februarja zbral največ glasov. Dosedanji premier mora parlamentu v 15 dneh predstaviti novo vlado in njen program, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Predsednica je lahko podelila mandat za sestavo vlade potem, ko je bil v petek z izvolitvijo podpredsednika parlamenta iz vrst srbske manjšine konstituiran novi sklic parlamenta.

Po parlamentarnih volitvah 9. februarja, ki niso prinesle jasne večine, so novoizvoljeni poslanci po 57 neuspešnih glasovanjih in dveh odločitvah ustavnega sodišča šele 26. avgusta izvolili predsednika novega sklica parlamenta, kandidata Samoopredelitve Dimala Basho. Izvolili so tudi štiri podpredsednike, razen tistega iz vrst srbske manjšine. Temu so botrovala nasprotja med kandidati Srbske liste, ki je tesno povezana z Beogradom, in kandidati manjše srbske stranke, ki je kritična do vlade v Beogradu in je bližje Prištini.

Kurtijeva Samoopredelitev je na volitvah osvojila 48 od skupno 120 mest v parlamentu. Analitiki v Prištini ocenjujejo, da bi lahko imel težave z zagotavljanjem podpore v parlamentu, ker mora pridobiti vsaj še 13 glasov, da bi imel minimalno večino.

Po besedah podpredsednice parlamenta iz vrst Samoopredelitve Albulene Haxhiu je njihova stranka odprta za sodelovanje z vsemi parlamentarnimi strankami in s predstavniki nesrbskih manjšin, ki imajo deset mest v parlamentu. Hkrati je izključila možnost pogajanj z desnosredinsko Demokratsko stranko Kosova (PDK), ki ima 24 glasov, in Srbsko listo z devetimi glasovi.

Na drugi strani sta Demokratska liga Kosova (LDK), ki zaseda 20 mest v parlamentu, in Zavezništvo za prihodnost Kosova (AAK) s petimi mesti izključila možnost koalicije s Samoopredelitvijo.

Če Kurti ne bo uspel zbrati 61 glasov v podporo svoji vladi, bo kosovska predsednica morala v roku desetih dni povabiti stranke na posvetovanje in izbrati novega mandatarja. Če tudi ta ne bo uspešen, je treba v skladu z ustavo razpisati nove volitve.