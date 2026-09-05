Albert Riera navdušil pred srbskim derbijem: ob prihodu ga je poklical velikan

Albert Riera bo v nedeljo prvič kot trener Crvene zvezde okusil večni beograjski derbi. Nekdanji trener Olimpije in Celja pred obračunom s Partizanom poudarja, da v takšnih tekmah favorita ni. »Igralci so pripravljeni. Najpomembneje je, da jih pripravimo z mentalnega vidika. V derbiju favorita ni. Potrebujem bojevnike, ki bodo za klub in svoje kariere dali vse od sebe,« je pred 180. večnim derbijem dejal Španec.

Riera ima z velikimi derbiji že precej izkušenj, vendar jih med seboj ne želi primerjati. »V vsaki državi je drugače. Beograjski derbi je zelo čustven in priljubljen po vsem svetu. To je šov. Želim videti svoje moštvo igrati kot celoto, tako z žogo kot brez nje.« Zvezda bo mestnega tekmeca pričakala na štadionu Rajko Mitić, Riera pa želi predvsem odločen začetek. »Pomembnih bo prvih 15 minut. Mi moramo biti tisti, ki bomo prevladovali in tekmecu poslali tudi psihološko sporočilo.«

Nekdanji slovenski prvak z Olimpijo je zatrdil, da začetno enajsterico že pozna, ni pa želel razkriti šibkih točk Partizana. Namignil je celo, da bi priložnost lahko dobili kar štirje mladi nogometaši. »Zame ne igrajo potni listi, starost ali imena. Igrajo motivirani nogometaši.«

Razkril je tudi, da mu je ob prihodu v Crveno zvezdo sporočilo poslal legendarni strateg Pep Guardiola. »Dva meseca nista dovolj, da bi ustvaril popolno moštvo, to je proces. Ko sem prišel v klub, sem dobil Guardiolovo sporočilo. Vem, kje sem, in vem, da je odgovornost velika. Dal bom vse od sebe, več časa sem na štadionu kot doma,« je povedal Riera. Španec bo skušal postati šele drugi tuji trener Zvezde po Walterju Zengi, ki bi dobil svoj prvi večni derbi.