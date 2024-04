Aleš Lokar drugič prepoznan za najupravljavca

Revija in portal Moje finance sta v 14. izvedbi ocenjevanja vzajemnih skladov na slovenskem trgu za najboljšega upravljavca prepoznala Aleša Lokarja iz družbe Generali Investments. Drugi najuspešnejši v zadnjem triletnem obdobju je bil Aleš Grbić iz družbe Sava Infond, tretje mesto pa je zasedel Rudy Marchant iz družbe za upravljanje Primorski skladi. Lokar, ki upravlja sklade Generali Galileo, Generali Globalni in Generali Rastko, je nagrado za najupravljavca prejel že leta 2017. Ob razglasitvi je povedal, da gredo zasluge za nagrado ekipi, saj je trg prevelik in preveč kompleksen, da bi ga zmogel informacijsko obvladovati sam. G. R.