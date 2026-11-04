Demokrati povozili Donalda Trumpa (VIDEO)

Za večino v 435-članskem predstavniškem domu ameriškega kongresa je potrebnih najmanj 218 sedežev. Republikanci so pred vmesnimi volitvami imeli tesno večino, demokrati pa so jo po volilnih projekcijah prevzeli. S tem so skupaj z večino v senatu pridobili nadzor nad obema domovoma kongresa, kar bo pomembno vplivalo na preostanek predsedniškega mandata Donalda Trumpa.

Predvolilne analize so sicer napovedovale demokratske pridobitve, a obseg posameznih preobratov kaže, kako široko se je razširil volilni premik. Demokrati so republikancem odvzeli več volilnih okrajev v Pensilvaniji, Iowi, Ohiu, Wisconsinu in Teksasu. Nacionalne ankete so nakazovale demokratsko prednost, vendar se ameriške kongresne volitve odločajo v 435 ločenih okrajih, zato skupne podpore ni mogoče neposredno pretvoriti v število poslanskih sedežev.

Kaj demokratska večina pomeni za delovanje Washingtona? Predstavniški dom ima pomembno vlogo pri sprejemanju zakonodaje, proračunskih odločitvah in nadzoru nad izvršno oblastjo. Demokrati bodo lahko vodili kongresne odbore in odpirali preiskave administracije, Trump pa ostaja predsednik s pravico do veta. V videu pojasnjujemo, kje so demokrati pridobili odločilne sedeže, kako natančne so bile napovedi in kaj novo razmerje moči pomeni za prihodnji dve leti ameriške politike. Oglejte si video.