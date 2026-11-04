Kako natančne so bile predvolilne ankete v Ameriki (VIDEO)

Pred ameriškimi vmesnimi volitvami smo izpostavili sedem zveznih držav, ki bi lahko odločilno vplivale na razmerje moči v senatu. Zdaj imamo prve rezultate in zanimivo primerjavo s predvolilnimi anketami. Te so v šestih že odločenih tekmah pravilno napovedale zmagovalno stranko, precej manj natančne pa so bile pri ocenjevanju razlike med kandidatoma.

Posebej izstopa Teksas, kjer so demokrati prvič po letu 1988 osvojili senatni sedež. Pomembne zmage so dosegli tudi v Mainu, Ohiu, Kansasu in Iowi. Prvotnemu seznamu smo dodali še Severno in Južno Karolino, kjer je demokratski uspeh dodatno spremenil razmerje moči. Predvsem Južna Karolina je bila presenečenje, saj je Donald Trump tam leta 2024 zmagal s skoraj 18 odstotnimi točkami prednosti.

Demokrati so republikancem odvzeli najmanj sedem senatnih sedežev in osvojili večino. Toda ali rezultati pomenijo trajnejši premik ameriškega volilnega telesa ali predvsem nezadovoljstvo z aktualno administracijo? V videu primerjamo napovedi in rezultate ter pojasnjujemo, kaj se je zgodilo v devetih ključnih državah in zakaj je njihov razplet pomemben za prihodnost ameriške politike.