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    Andrej Hauptman: Samo največji šampion je tudi pomočnik

    Športni direktor pri ekipi UAE je že petič spremljal Tadeja Pogačarja na zmagoviti poti na Touru
    Ekipa UAE je s Tadejem Pogačarjem na čelu petič osvojila Tour. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
    Galerija
    Ekipa UAE je s Tadejem Pogačarjem na čelu petič osvojila Tour. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
    Miha Hočevar
    26. 7. 2026 | 19:47
    6:03
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    Pod večino velikih uspehov Tadeja Pogačarja se kot športni direktor lahko podpiše Andrej Hauptman. V prvem spremljevalnem avtomobilu ekipe UAE je bil ob vseh njegovih petih zmagah na Touru, vendar si zanje noče jemati zaslug. Pravi, da sta najboljšega kolesarja na svetu takšnega, kakršen je, ustvarila mati narava in skrbna starša Marjeta in Mirko Pogačar.

    »Tadej je bil izjemno miren. Verjetno tudi zaradi tega, ker je bilo vzdušje v ekipi odlično. Tudi takrat, ko smo imeli težave z boleznijo, so fantje vzpodbujali drug drugega, niti enkrat med Tourom ni bilo panike,« je Hauptman potrdil, da je bila ekipa UAE letos uigrana kot še nikoli prej.

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