Apokalipsa na trgu dela je odložena

Morda bo umetna inteligenca sčasoma res povzročila, da bo veliko ljudi postalo nezaposljivih – a za zdaj ni za to še nobenih znakov. Ameriški urad za statistiko dela (Bureau of Labour Statistics) je 4. septembra objavil podatek, da je ameriško gospodarstvo avgusta ustvarilo 162.000 novih delovnih mest, kar je daleč nad pričakovanji. Stopnja brezposelnosti znaša le 4,1 odstotka, kar je manj kot v skoraj 90 odstotkih mesecev v zadnjih 50 letih. Tudi mladi delavci, ki jih pogosto označujejo za prve žrtve umetne inteligence, se držijo presenetljivo dobro: razlika med stopnjo brezposelnosti med 20- do 24-letniki in splošno stopnjo brezposelnosti je blizu najnižje ravni v zadnjih nekaj desetletjih. Umetna inteligenca močno vpliva na nekatera podjetja in delavce. Zaposlovanje v sektorju ...