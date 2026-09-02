AVP: Ravnanja voznika iz posnetka ni mogoče oceniti, urad predsednice: Kako je lahko postal javen?

Na Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa (AVP) konkretnega dogajanja v predoru na podlagi javno objavljenega posnetka ne morejo ocenjevati. Kot so pojasnili za Delo, iz posnetka ni mogoče zanesljivo ugotoviti vseh okoliščin prometne nesreče, predvsem hitrosti in premikov posameznih vozil ter reakcij voznikov pred trkom. »Zato menimo, da bi bilo neprimerno na podlagi posnetka podajati ocene ali sklepati o ravnanju posameznih voznikov,« so zapisali. Presoja konkretnega dogodka in ugotavljanje odgovornosti sicer tudi nista v pristojnosti agencije. Urad predsednice: Nam dostopa do posnetka nesreče zaradi predkazenskega postopka niso omogočili Urad predsednice republike je ob objavi posnetkov nesreče opozoril, da so tudi sami želeli dobiti posnetek, a jim dostop zaradi ...