Avto bo spremljal izpuste. Kaj se zgodi, če opozorilo ignorirate? (VIDEO)

Novi evropski standard Euro 7 prinaša sistem, ki bo med uporabo vozila spremljal izpuste dušikovih oksidov in trdnih delcev. Če zazna napako ali poseg v sistem za nadzor emisij, bo voznika opozoril na popravilo. Če opozorila ne bo upošteval, bo lahko po predpisanem postopku omejil uporabo vozila, tudi tako, da prepreči ponovni zagon motorja. Med vožnjo pa avtomobila ne bo nenadoma ustavil.

Podatki o delovanju sistema se bodo lahko brezžično in anonimno posredovali za nadzor skladnosti vozil. Pravila začnejo veljati za nove tipe osebnih avtomobilov in lahkih dostavnikov 29. novembra 2026, za vsa nova vozila teh kategorij pa leto pozneje. Starejših avtomobilov zaradi Euro 7 ne bo treba naknadno opremiti.