Avtomobili, ki jih nis(m)o več želeli

Poslovil se je Fordov focus, Volvo nima več nobenega karavana. Blizu je konec za zadnjega enoprostorca VW, odhajata mala audija in še kak športnik.

Naslov smo uporabili že večkrat prej, tema je vedno nova – vsako sezono se poslovi kakšen avtomobilski model. Vsaj skozi naše oči je to večinoma škoda, avtomobilski proizvajalci pač mislijo drugače. Predvsem nas moti, kadar odhajajo klasično zasnovani modeli, ki so pravzaprav simboli neke znamke. Začnimo pri evropskem Fordu, ki je sredi lanskega novembra izdelal zadnji primerek forda focusa. Na trgu je bil 27 let, v štirih generacijah, vselej je bil eden najboljših vozniških avtov, posebej v prvi generaciji je blestel z oblikovalskim jezikom new edge, požel celo vrsto nagrad. Pri Fordu je to še zadnji v trendu opuščanja klasično oblikovanih modelov, že prej sta odšla fiesta in mondeo. Konec aktualnega focusa je tudi začetek konca tovarne v Saarlouisu v Nemčiji, za katero po 50 letih ...