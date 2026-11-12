Bi preživeli 72 ur brez elektrike, vode in interneta? Evropa opozarja

Predstavljajte ste tri dni brez elektrike, tekoče vode, interneta in možnosti plačevanja s kartico. Evropska komisija poziva prebivalce, naj se pripravijo na najmanj 72 ur samostojnega preživetja ob večjih krizah.

Kaj se zgodi, ko odpove električno omrežje? Ne ugasnejo le luči. Obstanejo lahko plačilni sistemi, mobilna omrežja, oskrba z gorivom in celo črpalke za pitno vodo. Evropska komisija zato priporoča, da bi lahko prebivalci v primeru večje krize vsaj tri dni sami poskrbeli za svoje osnovne potrebe.

Bruselj je 3. novembra predstavil nove smernice za pripravljenost prebivalstva, ki nadgrajujejo evropsko strategijo iz marca 2025. Razlog niso le vojne in varnostne grožnje, temveč tudi poplave, potresi, ekstremno vreme, kibernetski napadi in sabotaže kritične infrastrukture.

Kaj to pomeni za slovenska gospodinjstva? Uprava RS za zaščito in reševanje že priporoča najmanj tridnevno zalogo pitne vode. Minimalna količina za oskrbo ob nesrečah znaša 7,5 litra na osebo na dan, vključno s pripravo hrane in osnovno higieno. Doma naj bodo tudi nepokvarljiva hrana, zdravila, baterijska svetilka, radio, prenosna baterija in nekaj gotovine.

Tri dni pa niso zagotovilo, da bo krize takrat konec. Gre za minimalno pripravljenost v obdobju, ko reševalne službe morda še ne bodo mogle pomagati vsem.

Kako pripravljeni smo Slovenci na življenje brez osnovnih storitev in kaj bi moral vsebovati domači paket za krizne razmere? Več v videoprispevku.