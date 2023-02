Biden zatrdil, da bodo ZDA poskrbele za kitajski balon

Ameriški predsednik Joe Biden je danes dejal, da bodo ZDA poskrbele za kitajski balon, ki je vstopil v ameriški zračni prostor, ne da bi navedel več podrobnosti, kako naj bi to storili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Za to bomo poskrbeli, je dejal Biden, ko so ga prosili, naj komentira incident z balonom, ki je znova ohladil odnose med Washingtonom in Pekingom ter povzročil preložitev načrtovanega obiska ameriškega zunanjega ministra Antonyja Blinkna na Kitajskem.

Ameriški predsednik je komentar podal po pristanku predsedniškega letala Air Force One v mestu Syracuse v zvezni državi New York, po teh nekaj besedah pa je takoj sedel v avto.

Po poročanju ameriških medijev so danes kitajski balon, ki ga je vlada označila za manevrirni nadzorni balon, opazili nad Severno Karolino na vzhodni obali ZDA.