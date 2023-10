Big Bang odpira svojo prvo trgovino v Bosni in Hercegovini

Big Bang nadaljuje regijsko širitev in v Sarajevu odpira eno izmed svojih najsodobnejših trgovin in obenem tudi prvo v Bosni in Hercegovini. Uradno odprtje trgovine, ki se bo razprostirala na skupno 900 kvadratnih metrih in bo zasnovana v skladu z najmodernejšimi smernicami, bo v sredo, 25. oktobra. Big Bang Sarajevo bo na enem mestu zbral najbolj »vroče« blagovne znamke iz sveta tehnologije in potrošniške elektronike.