Bili smo pol koraka do padca električnega omrežja

8. januarja je sinhronizirano evropsko omrežje razpadlo na dva dela. Stroka pravi, da je to lahko signal nečesa hujšega, kot je covid-19, če bi se zgodil učinek domin, bi Evropa lahko ostala brez elektrike celih 27 ur. Vse to kaže na podcenjevanje stabilnosti sistema in velikih elektrarn. Lahko preiskovalci ugotovijo, da je popolno odpiranje trga prehitro in da bo treba vložke v nestabilne obnovljive vire energije omejiti glede na stopnjo razvitosti omrežij?