BiteMe Nutrition je zbral novih 255.000 kapitala

BiteMe Nutrition, startup usmerjen v razvoj zdravih beljakovinskih in energijskih prigrizkov, je pridobil novo investicijo v znesku 255.000 evrov. Z omenjeno investicijo je startup preko treh različnih krogov semenskega kapitala do zdaj skupno uspel pridobiti že blizu milijona evrov, kar ga uvršča med prodornejša mlada podjetja v regiji, so sporčili iz podjetja.

Letošnje leto je za BiteMe še toliko bolj posebno, saj so za svojo novo linijo rastlinskih beljakovinskih piškotov Protein Cookies v kategoriji »Best Snack« prejeli nagrado organizacije World Food Innovation Award za najboljši prigrizek na svetu, ki jo podeljujejo na enem najpomembnejših food & beverage sejmov, IFE v Londonu. Med investitorji tako Feelsgood Capital kot fizične osebe.

V ekipi trenutno deluje 8 ljudi, jedro podjetja pa sestavljajo štirje soustanovitelji: Edo Mujkić (CEO), Petra Mihalić (CPO), Martin Kandus (CFO) in Luka Mujkić (CMO).

Tilen Šarlah, član uprave pri Feelsgoodu, pravi, da segment snackov, posebno vseh prilagojenih za nove, dinamične in zdravo osveščene potrošnike, prepoznavajo kot zelo obetaven.