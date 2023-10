Bledo igro Ljubljančanov in prvo prejeto stotico je najbolje pozabiti

V nadaljevanju preberite:

Uvodno dejanje košarkarjev Cedevite Olimpije v evropskem pokalu ob začetku novega triletnega obdobja, ki ga je napovedalo klubsko vodstvo, bo najbolje čim prej pozabiti, prav tako prvo prejeto stotico. Hapoel Tel Aviv je na svojem vročem domačem parketu pričakovano unovčil številne prednosti v kakovosti posameznikov in uigranosti, saj je zadržal jedro moštva iz prejšnje sezone. Povsem prenovljena stožiška zasedba z občutno nižjim proračunom si je prizadevala po najboljših močeh, toda poleg truda so odločali številni dejavniki.

Na poti do gladkega poraza je Ljubljančane tepel že napadalno usmerjen pristop, zakaj? S čim so dodatno olajšali delo gostiteljem? Slabosti so bile opazne tudi v drugem polčasu, pri čem? V katerih prvinah je Cedevita Olimpija na koncu dramatično zaostala za tekmeci? Kako je razplet ocenil stožiški trener Simone Pianigiani? Zakaj zdaj njegova zasedba prehaja z dežja pod kap?