Blizu Poreča se je utopil 77-letni Slovenec

Pri Funtani blizu Poreča je v torek umrl 77-letni slovenski državljan, so za STA potrdili na istrski policijski upravi. Razlog njegove smrti je bila utopitev.

Mrtvega slovenskega državljana so našli v morju pri marini v Funtani v torek okoli 7. ure. Iz morja so ga izvlekli poreški gasilci.

Policisti so opravili preiskavo na kraju dogodka, nato pa je pokojnika pregledal mrliški oglednik. Ugotovili so, da ni znakov nasilja in da je bil razlog smrti utopitev, so še sporočili iz istrske policije.