Blizu Šibenika izbruhnil obsežen požar

V kraju Gornji Banovci nedaleč od Šibenika je danes okoli 11. ure izbruhnil požar. Ogenj trenutno gasi 79 gasilcev in 28 gasilskih vozil, pridružilo pa se jim je tudi sedem letal za gašenje požarov - pet kanaderjev in dva air tractorja, poročajo hrvaški mediji. Na cesti med Šibenikom in Splitom so zaradi požara nastali veliki zastoji.

Po besedah poveljnika šibeniških gasilcev Volimirja Miloševića požar ni pod nadzorom, niti ga še niso lokalizirali.

»Razmere niso dobre. Gasilci so med hišami in poskušajo rešiti, kar se da. Veter nam še vedno otežuje delo. Število gasilcev in vozil na terenu se spreminja iz minute v minuto,« je Milošević povedal za dalmatinski portal Šibenik.in.

Ogenj je v popoldanskih urah zajel tudi nekatere stanovanjske objekte, zato na območju potekajo evakuacije. Začasno namestitev za evakuirane ljudi so pripravili v športni dvorani Baldekin v Šibeniku, poroča časnik Slobodna Dalmacija.

Promet na delu jadranske magistrale ureja policija. Del magistrale od Žaborića do Primoštena so zaprli, prav tako tudi vse vpadnice.

Požar se zaradi močnega vetra hitro širi, po poročanju dalmatinskih medijev pa je pepel in dim prineslo vse do Šibenika.