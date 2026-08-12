Kdo je skrivnostna ljubica Giannija Infantina?

Tri celinske nogometne zveze, Uefa, Concacaf in AFC, so podpisale skupno pismo, v katerem znova kritizirajo predsednika Fife Giannija Infantina. Ostro so obsodile zavajanje in temeljno kršitev zaupanja v zvezi z neuspelimi Infantinovimi načrti o prodaji deleža v svetovnem prvenstvu, s čimer so še povečale pritisk na predsednika svetovne nogometne zveze.

Ob plazu kritik na Infantinov račun pa mu utegne stolček spodmakniti tudi očitana ljubezenska afera z nekdanjo uslužbenko Uefe, ki je za zdaj še neidentificirana. Pri tem ne gre toliko za vprašanje samega razmerja kot očitke, da je Uefa uslužbenko ob odhodu bogato nagradila z odpravnino. Britanski Daily Telegraph je poročal, da je ženska, ki naj bi imela odnos z Infantinom, prejela šestmestno odpravnino. Ne zaradi izjemnih delovnih zaslug, ampak domnevne zveze z Infantinom.

Na evropski nogometni zvezi so z medijskimi poročanji seznanjeni in potrjujejo, da je bila odpravnina uslužbenki izplačana, prejela pa je tudi plačilo šolnine za program MBA v eni izmed izobraževalnih ustanov.

Kot je znano, je bil zdajšnji predsednik Fife na Uefi zaposlen med letoma 2000 in 2016, ko je prevzel svetovno organizacijo. Od leta 2009 je na Uefi bil generalni sekretar, od tedaj deset let Uefi načeluje Aleksander Čeferin.

Ameriški predsednik Trump Infantinu ostaja ob strani. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Na Uefi pravijo, da je bilo izplačilo uslužbenki opravljeno v skladu s takratnimi pravilniki glede odpravnin. Z letom Čeferinovega prihoda pa so bila pravila glede odpravnin zaostrena, zdajšnji pravilniki pa so, kot pravijo na Uefi, v skladu s smernicami naprednih gospodarskih družb.

Ostro zanikanja

Tiskovni predstavnik Fife Bryan Swanson je za Daily Telegraph ostro zanikal trditve o Infantinovem intimnem odnosu z zaposleno. »Predsednik Fife Gianni Infantino zanika takšne navedbe, saj so povsem neresnične,« je dejal. Dodal je, da zaposleni na Uefi ali Fifi niso nikoli sprožili pritožbe proti Infantinu, saj da ta nikoli ni bil vpleten v kakršnekoli nepravilnosti. »Odločitve organizacij v zvezi z zaposlenimi, tudi z odhodi in odpravninami, so odobrili direktorji za to področje na podlagi veljavnih pravilnikov,« je še zatrdil predstavnik Fife.

Naj se proti Infantinu obrača vse večji delež nogometnega sveta, ima še vedno zavezništvo Bele hiše. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Ttuth social zapisal, da bi Fifa storila veliko napako, če bi sploh razmišljala o zamenjavi Infantina iz kakršnega koli razloga. Trump je o Infantinu, ki mu je leta 2025 podelil premierno Fifino nagrado za mir, izjavil. »Je fantastičen in je pravkar vodil najuspešnejše svetovno prvenstvo vseh časov.«

Brez Infantina po Trumpovih besedah nikoli več ne bi bilo tako uspešnega ali dobičkonosnega svetovnega prvenstva. Pred kratkim so se pojavili namigi, da je Infantino pri Beli hiši iskal podporo za svoj propadli načrt z vlagatelji. Vendar pa je Fifa poročila o teh klicih označila za povsem izmišljena. Tudi Trump sam je izjavil, da o tej zadevi z Infantinom ni razpravljal.