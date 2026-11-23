Slovenijo naj bi po neuradnih informacijah maja 2027 obiskal papež Leon XIV., kar bi bil prvi papeški obisk v državi po letu 1999. Prihod bi se tako časovno ujemal s 35. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov med Slovenijo in Svetim sedežem. Slovenijo je doslej dvakrat obiskal papež Janez Pavel II., ki je med drugim v Postojni izrekel znamenite besede: »Papež 'ma vas rad!«

Papež Leon XIV. naj bi maja prihodnje leto obiskal Slovenijo, danes poročajo mediji blizu vladnih virov. Po neuradnih informacijah portala Siol naj bi bil mesec obiska že določen, portal Domovina pa poroča, da je prihod potrjen iz zanesljivih virov in da so se priprave že začele. Apostolski nuncij v Sloveniji Luigi Bianco naj bi v prihodnjih dneh organiziral prve sestanke o obisku.

Vatikan uradnega datuma in programa za zdaj še ni objavil. Obrnili smo se na Nadškofijo Ljubljana in na vlado, a odgovorov še nismo prejeli.

Papeža je v Vatikan oktobra letos povabil premier Janez Janša, uradno pisno povabilo pa mu je 26. oktobra izročila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Po srečanju je povedala, da ji je papež obljubil obisk v prihodnjih dveh letih. Kot je poudarila, je razlogov za prihod več: letos mineva 30 let od prvega obiska Janeza Pavla II., prihodnje leto pa 35 let od vzpostavitve diplomatskih odnosov.

Uradno povabilo je papežu izročila predsednica države Nataša Pirc Musar na obisku 26. oktobra. FOTO: AFP

Za zdaj tudi niso znane morebitne podrobnosti obiska, denimo katere kraje naj bi obiskal in ali bi program vključeval Ljubljano, Brezje, Maribor ali druge slovenske kraje. Prav izbira prizorišč bo eden zanimivejših delov priprav na morebitni obisk, saj so prejšnja dva obiska papeža Janeza Pavla II. zaznamovala različna slovenska verska in zgodovinska središča.

Vatikan. Obisk predsednice republike Natase Pirc Musar v Vatikanu, kjer se je srecala s papezem Leonom XIV. Foto: UPRS Foto Uprs

Morebitni obisk bi bil prvi obisk poglavarja Rimskokatoliške cerkve v Sloveniji po skoraj 28 letih. Zadnjič je državo obiskal papež Janez Pavel II. septembra 1999, pred tem pa maja 1996. Njegova naslednika Benedikt XVI. in Frančišek Slovenije kljub vabilom nista obiskala.

Za obisk Leona XIV., kot rečeno, obstaja tudi diplomatski in zgodovinski razlog. Prihodnje leto bo minilo 35 let od vzpostavitve diplomatskih odnosov med Slovenijo in Svetim sedežem. Vatikan je samostojno Slovenijo priznal 13. januarja 1992, diplomatske odnose pa sta vzpostavila 8. februarja istega leta.

Prvi papež v samostojni Sloveniji: tri dni in več sto tisoč ljudi

Papež Janez Pavel II. je Slovenijo prvič obiskal med 17. in 19. majem 1996. Šlo je za enega najodmevnejših državniških obiskov v prvih letih samostojnosti, ki je imel poleg verskega tudi izrazit simbolni pomen. Obisk je potekal ob 1250. obletnici krščanstva na Slovenskem.

Med obiskom papeža v Sloveniji. FOTO: Arhiv

Papež je 17. maja prispel na letališče Brnik, od koder se je odpravil na Brezje. Tam je obiskal baziliko Marije Pomagaj, pred milostno podobo pokleknil in molil ter ji podaril biserni rožni venec. Nato je obiskal Ljubljano, kjer se je v stolnici sv. Nikolaja srečal s slovenskimi škofi, duhovniki, redovniki in redovnicami. Sprejel ga je tudi takratni predsednik republike

Naslednji dan, 18. maja, je na ljubljanskem hipodromu v Stožicah daroval mašo ob 1250-letnici krščanstva na Slovenskem. Popoldne se je odpravil v Postojno, kjer se je na letališču Rakitnik srečal z mladimi. Prav tam je nastal eden najbolj prepoznavnih trenutkov njegovega obiska. Množici je spontano zaklical: »Papež 'ma vas rad!« Besede so se ohranile v kolektivnem spominu in postale skoraj ponarodel izraz njegovega odnosa do Slovencev.

Zanimivo je, da je papež v Postojni praznoval tudi svoj 76. rojstni dan. Po navedbah zgodovinskih zapisov se je srečanja udeležilo več deset tisoč ljudi.

Obisk je sklenil 19. maja v Mariboru, kjer je na območju mariborskega letališča daroval mašo za vernike mariborske škofije. Po podatkih policijskega jubilejnega zbornika se je zbralo približno 100.000 ljudi.

Celoten obisk je bil organizacijsko izjemno zahteven. Policija je varnostne priprave začela več kot pol leta prej, pri organizaciji pa so sodelovale državne in cerkvene ustanove ter številne službe za zaščito in reševanje.

Leta 1999 se je vrnil zaradi Slomška

Janez Pavel II. se je v Slovenijo vrnil 19. septembra 1999. Tokrat je bil njegov obisk krajši in osredotočen na Maribor, kjer je razglasil škofa Antona Martina Slomška za blaženega.

Papež je dopoldne prispel na mariborsko letališče, nato pa se s papamobilom odpeljal na Betnavo, kjer je daroval slovesno mašo in razglasil Slomška za blaženega. Dogodek je bil zgodovinski tudi za Slovensko cerkev, saj je Slomšek postal prvi slovenski blaženi.

Po policijskih podatkih se je na Betnavi zbralo približno 200.000 ljudi, kar je eden največjih množičnih dogodkov v zgodovini samostojne Slovenije. Obisk je spremljalo okoli 750 novinarjev, papeža pa je varovalo več kot 1800 policistov.

Pozneje je obiskal mariborsko stolnico, kjer je molil ob Slomškovem grobu, in se srečal z udeleženci slovenske sinode. Zvečer se je z mariborskega letališča vrnil v Rim.