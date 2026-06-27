Bo potres v Venezueli vplival na zaloge nafte?

Po poročanju Reutersa potresa za zdaj nista bistveno vplivala na svetovni naftni trg ali proizvodnjo venezuelske nafte, saj mrtvihključna naftna infrastruktura ni bila poškodovana.

Kljub enemu najhujših potresov v zgodovini Venezuele proizvodnja nafte ostaja nespremenjena. Naftna ministrica Paula Henao je sporočila, da država še naprej črpa približno 1,2 milijona sodov nafte na dan, vse vrtine obratujejo normalno. Najpomembnejša naftna polja in izvozni terminali zaradi potresov niso utrpeli nobene škode.

Posledice naravne katastrofe so bile najbolj občutne na električni infrastrukturi, kar otežuje ponoven zagon rafinerij, petrokemične industrije in pristanišč. Rafinerija El Palito z zmogljivostjo 146.000 sodov na dan je skoraj povsem obstala, počasi pa znova zaganjajo tudi drugi največji petrokemični kompleks Morón. Delno obratuje največje tovorno pristanišče Puerto Cabello, medtem ko pristanišče La Guaira ostaja zaprto.

Zaradi tega za zdaj ni prišlo do motenj v svetovni oskrbi z nafto, kar se na srečo še ni izrazilo na cenah nafte. Trg je ocenil, da je bila ključna energetska infrastruktura večinoma obvarovana, težave pa ostajajo predvsem logistične in v zvezi z oskrbo z električno energijo.

920 mrtvih, 3360 poškodovanih

V Venezueli se po dveh silovitih potresih nadaljuje iskanje preživelih. Po zadnjih podatkih je umrlo 920 ljudi, poškodovanih je 3.360, še 172 ljudi je ujetih pod ruševinami, 50.000 oseb pogrešajo.

Najhuje je prizadeta zvezna država La Guaira, kjer prebivalci in prostovoljci še vedno z odstranjujejo ruševine, pri čemer primanjkuje težke mehanizacije. Oblasti so zaradi oviranja reševalnih del omejile dostop do najbolj prizadetih območij.

V pomoč prihajajo mednarodne reševalne ekipe iz več držav, med njimi Mehike in Salvadorja. ZDA so napovedale 150 milijonov dolarjev humanitarne pomoči ter začasno omilitev sankcij proti Venezueli.

Po ocenah Združenih narodov neposredna škoda znaša okoli 6,7 milijarde dolarjev, prizadetih pa bi lahko bilo skoraj sedem milijonov ljudi. Ameriški geološki zavod (USGS) opozarja, da bi lahko končno število smrtnih žrtev preseglo 10.000, kar bi potres uvrstilo med najhujše naravne nesreče v Latinski Ameriki v zadnjem stoletju.