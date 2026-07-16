Bob Dylan prihaja v Ljubljano

Ameriški kantavtor Bob Dylan se letos vrača v Evropo, v sklopu turneje bo obiskal tudi Slovenijo. 9. novembra bo namreč nastopil v Areni Stožice v Ljubljani, so sporočili organizatorji.

85-letnik velja za enega najuspešnejših glasbenikov na svetu. Posnel je okoli 40 studijskih albumov in jih prodal v več kot 125 milijonih primerkov. Za svoja besedila je prejel celo Nobelovo nagrado za literaturo, veliko zanimanja pa je deležna tudi njegova likovna umetnost.

V šestedesetih letih minulega stoletja je zaslovel z t. i. protestno glasbo, s katero je nasportoval vojni v Vietnamu. Od leta 1988 je Dylan na turneji – mediji so jo poimenovali neskončna – med katero na leto odigra približno sto koncertov. Trikrat, v letih 1991, 1999 in 2010, se je ustavil tudi v Sloveniji. Vendar paradoksalno ni zvezdnik, ki bi posebno užival v soju žarometov. V varovanju svoje zasebnosti gre tako daleč, da sploh ni čisto jasno, kje živi, ko slučajno ni na turneji. Po svetu ima več posesti, najpogosteje pa je menda v Malibuju v bližini Los Angelesa v Kaliforniji.

Uporaba mobilnih telefonov in videokamer na koncertu ne bo dovoljena, so sporočili organizatorji.