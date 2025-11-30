Bolj ko si hiter, več želijo vložiti vate

V italijanskem vztrajnostnem prvenstvu je naslov v razredu GT4 potrdil z zmago na zadnji dirki sezone na slovitem prizorišču v Misanu, prvak je postal že v svoji drugi sezoni. Prihodnje leto ga čaka ognjeni krst v najelitnejši kategoriji GT3, kjer velja za enega največjih talentov.

Vmes ga čakata še dva zrelostna preizkusa, izpit za avto in matura, osemnajstletnik iz Ivančne Gorice, ki najraje vozi po slovitem dirkališču Spa-Francorschamps v Belgiji, pa zelo zrelo razmišlja o svoji prihodnosti. Želi si, da bi se tudi zaradi njegovih rezultatov priljubljenost avto-moto športa v Sloveniji dvignila, da bi priložnost za dokazovanje dobili še drugi obetavni vozniki.