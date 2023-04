Branko Debeljak je novi direktor Teša

Poslovodstvo Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) je za novega generalnega direktorja Termoelektrarne Šoštanj (Teš) s štiriletnim mandatom imenovalo Branka Debeljaka. Na tem mestu je zamenjal Viktorja Vračarja, ki je bil z današnjim dnem odpoklican s te funkcije, so sporočili iz HSE.

Debeljak je po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir strojništva ter magister poslovodenja in organizacije. Je strokovnjak za področje termoenergetike. V Tešu je na vodilnih delovnih mestih zaposlen že več kot dvajset let. Od leta 2016 je izvršni direktor tehničnega sektorja, zadolžen za njegovo operativno delo, načrtovanje in usklajevanje proizvodnje električne energije iz Termoelektrarne Šoštanj ter razvojne in vzdrževalne aktivnosti družbe Teš.

Soglasje k njegovemu imenovanju za generalnega direktorja Termoelektrarne Šoštanj je na današnji seji dal tudi nadzorni svet HSE. Mandat nastopi jutri.