Branko Franc Selak dobil nagrado za življenjsko delo Združenja Manager

Združenje Manager priznanje za življenjsko delo na področju managementa 2023 podeljuje Branku Francu Selaku, ki je v podjetju Marmor Hotavlje dejaven že polnih 55 let. Direktorsko mesto je prevzel leta 1980 in se leta 2008 delno upokojil, pet let pozneje pa zaradi gospodarske krize ponovno prevzel vodenje družbe in s trdim delom in predanostjo dosegel, da podjetje danes velja za svetovnega voditelja v nišnem luksuznem segmentu opreme jaht.

Priznanje Artemida 2023 gre v roke dr. Viti Godec, direktorici družbe Lenis farmacevtika, in Evi McLellan, generalni direktorici slovenske podružnice Roche.