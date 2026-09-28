Brez kakovostnega novinarstva bo umetna inteligenca neuporabna

Politična filozofinja Hannah Arendt je v svojem eseju Resnica in politika iz leta 1967 ugotovila, da »je svoboda izražanja mnenja le farsa, če niso zagotovljene dejanske informacije in če sama dejstva niso sporna«. Novice, ki jih prinašajo zanesljivi novinarji, so že dolgo nepogrešljiv vir teh informacij, brez katerih demokratične družbe ne morejo učinkovito delovati. A ker se ljud­je pri novicah vedno bolj zanašajo na klepetalne robote UI, to pa odžira prihodke in dobičke medijskim hišam, ki pogosto delujejo z zelo omejenim proračunom, dobremu novinarstvu grozi, da bo izginilo. Paradoks je v tem, da so zaupanja vredni viri novic bistveni za verodostojnost umetne inteligence. Če te odvisnosti ne bomo prepoznali, lahko orodja umetne inteligence še dodatno destabilizirajo že tako negotovo ...