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    Brez majice je čakal na Pogačarja in ostal brez 500 evrov

    Nizozemski kolesarski zvezdnik Mathieu van der Poel je bil razočaran po tesnem porazu na kronometru, rane je še posolila mednarodna zveza.
    Mathieu van der Poel ni bil preveč slabe volje zaradi Pogačarja, bolj ga lahko boli še ena nesmiselna kazen. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP
    Galerija
    Mathieu van der Poel ni bil preveč slabe volje zaradi Pogačarja, bolj ga lahko boli še ena nesmiselna kazen. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP
    Nejc Grilc
    21. 6. 2026 | 08:50
    21. 6. 2026 | 08:50
    1:54
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    Le natančnim švicarskim časomerilcem se Mathieu van der Poel lahko »zahvali«, da je na skoraj 24 km dolgem posamičnem kronometru v Švici ostal brez zmage. Tadej Pogačar ga je v vročini in vlagi premagal za vsega 0,04 sekunde, za piko na i razočaranju pa je poskrbela Mednarodna kolesarska zveza.

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    Trška gora bo odločala o zmagovalcu. Pogačarju se mudi domov

    Nizozemski as in Pogačarjev prijatelj je na prihod tekmeca v cilj čakal več kot eno uro, Pogačar je v rumeni majici štartal kot zadnji. Pri več kot 30 stopinjah in 55-odstotni vlažnosti je poskušal vse, da bi se na sedežu za vodilnega ohladil, zato je na prihod zadnjega v cilj čakal brez zgornjega dela dresa.

    Ko ga je Pogi prehitel za nekaj stotink, je z nasmehom, tudi razočarano, a nikakor nešportno odvrgel plastenko z vodo in odkorakal z mesta vodilnega. Po dirki pa je sledila še kazen, zaradi neprimerne oprave na mestu vodilnega ga je UCI kaznovala s 500 švicarskimi franki oziroma 540 evri kazni. Glede na to, da se njegova letna plača suče okrog 5 milijonov evrov, to zanj ne bo prehud udarec.

    »Počutim se vedno bolje, tudi na vročino sem se bolje privadil. Noge so se dobro vrtele,« je bil kljub vsemu zadovoljen z razpletom Van der Poel. Zanj je bil to zadnji preizkus v vožnji na čas pred ekipnim kronometrom, s katerim se 4. julija v Barceloni začenja dirka po Franciji.

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