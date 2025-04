Carine Donalda Trumpa že vplivajo na logistiko

V nadaljevanju preberite:

Evropska logistika bo morala za uspešen nadaljnji razvoj pravočasno prepoznati trende in se znati odzvati nanje, so poudarili na nedavnem mednarodnem logističnem kongresu v Portorožu. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je napovedala, da bo država z naložbami in podpornim okoljem še naprej spodbujala rast panoge. Logistika je že pod pritiskom zaradi carin, ki jih uvaja administracija Donalda Trumpa.

Vodja inštituta za preskrbovalne verige na Univerzi Južna Kalifornija Nick Vyas je predstavil ozadje ukrepov, ki jih na trgovinskem področju uvaja ameriški predsednik Donald Trump. Kot je poudaril, Trump in njegovi svetovalci menijo, da je ameriški trgovinski primanjkljaj nastal, ker druge države izkoriščajo ZDA, carine pa da so orožje v boju proti temu.

»Geopolitične napetosti bodo resen preizkus odpornosti dobavnih verig,« je opozoril. Pozval je k razpršitvi tveganj in k naložbam v vsa področja digitalizacije. Prepričan je, da so dolgoročne napovedi za gospodarske odnose med ZDA in Evropo kljub vsemu spodbudne.