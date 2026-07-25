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    Carinska vojna dobila tretje poglavje. Kaj Trumpa moti tokrat?

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    Pred Evropo in vsem svetom so trije zelo nepredvidljivi meseci, ko se bo ameriška vlada z Donaldom Trumpom na čelu vse bolj posvečala novembrskim vmesnim volitvam. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters
    Galerija
    Pred Evropo in vsem svetom so trije zelo nepredvidljivi meseci, ko se bo ameriška vlada z Donaldom Trumpom na čelu vse bolj posvečala novembrskim vmesnim volitvam. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters
    Karel Lipnik
    25. 7. 2026 | 05:00
    2:50
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    Pred Evropo in vsem svetom so trije zelo nepredvidljivi meseci, ko se bo ameriška vlada z Donaldom Trumpom na čelu vse bolj posvečala novembrskim vmesnim volitvam. Letos so politiki sneli rokavice in skoraj nič ni nedovoljeno, niti omejevanje volilne pravice in prirejanje volilnih okrožij. Če ameriškemu predsedniku ne uspe ohraniti republikanske večine v kongresu, se bo moral preostali dve leti mandata krčevito braniti, tudi pred morebitno odstavitvijo. V tem kontekstu je nujno gledati tako ameriški napad na Iran, ki viša cene na črpalkah, kot »prenovljeno« carinsko politiko, ki trese mednarodno trgovino. Na prvi pogled nove carine – te so ZDA uvedle po izteku obdobja začasnih, uvedenih februarja letos, potem ko je ameriško vrhovno sodišče razveljavilo aprila lani uvedene recipročne ...

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