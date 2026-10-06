Če bi bile Rogličeve noge prave, bi šel z Evenepoelom

Večji del kolesarske karavane, ki se je udeležila cestnih dirk na EP v Sloveniji, je že odpotoval klubskim obveznostim naproti. Novopečeni evropski prvak Remco Evenepoel se bo v majici, ki jo je osvojil v Šenčurju, prvič predstavil danes na dirki Tre Valli Varesine v Italiji, kjer bosta na štartu tudi Jakob Omrzel in Matej Mohorič. Pri nas ostajajo tisti, ki merijo na visoke uvrstitve v vožnji na čas s Primožem Rogličem na čelu.

»Pričakovanja so velika, a takšna so bila tudi pred cestno dirko. Veliko bo odvisno od dnevne forme, navsezadnje gre za zadnje dirke sezone. Na štartu bo tudi nekaj zelo kakovostnih kronometristov, kot so Stefan Küng, Mattia Cattaneo in Ilan Van Wilder. Tako Primož kot Jan bosta kolesarila na vso moč, bomo videli, kaj nam bo to prineslo,« je povedal selektor Uroš Murn.