Če preko aplikacije Poplave 2023 ne dobite odgovora, jih obvestite

Preko aplikacije Poplave 2023 je pripravljenost pomagati izrazilo že skoraj 30.000 ljudi, se pa na terenu pojavljajo težave pri uporabi aplikacije, je poročala Televizija Slovenija. Sandi Curk s Civilne zaščite prebivalce, ki so pomoč ponudili in niso prijeli odgovora, poziva, da jim to sporočijo.

Na Goriškem so po poročanju televizije opozorili, da mnogo prostovoljcev, ki so svojo pomoč ponudili preko aplikacije Poplave 2023, ni dobilo odgovora. Curk je poudaril, da so lokalni štabi civilne zaščite preobremenjeni in zagotovil, da zahtevke, ki jih prejmejo, še isti dan obdelajo. Poudaril je še, da imajo trenutno vse zahtevke obdelane in pozval vse, ki odgovora niso prejeli, da to sporočijo republiškemu štabu civilne zaščite.

Vse skupine, ki so na določenem območju že dogovorjene za pomoč s civilno zaščito, poziva, da jim to sporočijo in za njih bodo izdali delovni nalog v najkrajšem možnem času. To običajno, ko dobimo ta podatek, traja približno 15 do 45 minut, je še poudaril Curk.

Povedal je še, da so za lažjo uporabo aplikacije izdelali video z navodili, kako se prijaviti v sistem.

Vse, ki se bodo na dan solidarnosti odpravili na pomoč prizadetim v poplavah, civilna zaščita še vedno poziva, naj to storijo organizirano, prek prijave na aplikacijo Poplave 2023. Civilna zaščita se namreč boji pretiranega navala ljudi na območja, kjer gibanje še ni povsem varno.